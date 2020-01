16:50 Uhr

Jetzt live: Podiumsdiskussion mit den Bürgermeister-Kandidaten der Stadt Rain

Wer wird Bürgermeister in Rain? Eine Podiumsdiskussion unserer Zeitung will den Bürgern die Entscheidung erleichtern.

Karl Rehm, Daniel König, Claudia Marb und Hans Hafner stellen sich unserer Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl. Hier übertragen wir den Abend live.

Der Wahlkampf in Rain nimmt an Fahrt auf: Die vier Bewerber um den Bürgermeister-Posten sind aktuell dabei, ihre jeweiligen Informationsveranstaltungen zu absolvieren, gehen von Haus zu Haus, um sich bei den Wählern in persönlichen Gesprächen mit ihren politischen Inhalten vorzustellen und suchen auch bei anderen Gelegenheiten den Kontakt zur Bevölkerung. Ihre Kalender sind dicht gedrängt mit Terminen.

Darunter ist auch eine Veranstaltung, bei der sie sich alle vier dem direkten Vergleich stellen: Am Donnerstag, 30. Januar, lädt die Donauwörther Zeitung zur Podiumsdiskussion in die Rainer Dreifach-Sporthalle beim Schulzentrum (Donauwörther Straße 23) ein. Ab 19.30 Uhr stehen dort Claudia Marb (CSU), Daniel König (SPD), Karl Rehm (PWG) und Hans Hafner (JBU) Rede und Antwort. Sie werden mit ihrem Publikum aktuelle Themen der Stadtpolitik diskutieren.

Live im Stream: Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten in Rain

Die komplette Diskussion können Sie ab 19.30 Uhr hier im Livestream mitverfolgen.

Moderiert wird der Abend von Mirko Zeitler, Programmchef von Hitradio RT1 Nordschwaben, und der stellvertretenden DZ-Redaktionsleiterin Barbara Würmseher. Es geht darum, welche Visionen und Ideen die Kandidaten für die Stadt Rain haben und wo ihre jeweiligen Prioritäten liegen. (DZ)

