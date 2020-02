vor 19 Min.

Julians Eltern laden am Samstag zur Typisierungsaktion

Am 31. Oktober 2018 starb der kleine Julian aus Huisheim an Leukämie.

Im Oktober 2018 starb der kleine Julian aus Huisheim an Leukämie. Er wurde nur knapp 17 Monate alt. Seine Eltern wollen die Krankheit aber weiter bekämpfen.

Am 31. Oktober 2018 starb der kleine Julian aus Huisheim an Leukämie. Er wurde nur knapp 17 Monate alt. Seine Eltern Kathrin und Christian Bosch setzen sich seither aktiv für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei ein und wollen helfen.

Am Samstag, 15. Februar, findet nun ab 20 Uhr eine Typisierungsaktion für die DKMS in der neuen Kellerkneipe des Ehepaares statt. Das Lokal heißt „JB’s“ nach Julians den Initialen und befindet sich in der Bahnhofstraße 32 in Wemding. Kathrin und Christian Bosch appellieren an alle, die noch nicht registriert sind, zu kommen und sich zu informieren.

„Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie einfach es sein kann, Leben zu retten“, sagen sie.

