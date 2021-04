Die 19- und 20-Jährigen wollten vor den Beamten flüchten. Fund auch in Wohnung

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Asbach-Bäumenheim zwei junge Männer mit Drogen erwischt. Eine Streife erblickte gegen 19.30 Uhr im Schmutterwald südlich der Fußgängerbrücke zwei Personen. Als dies die Männer bemerkten, reagierten sie nervös und ergriffen die Flucht in Richtung Bahnhofstraße. Ein 20-Jähriger aus Bäumenheim konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß eingeholt werden.

Ein 19-Jähriger rannte weiter bis in die Bahnhofstraße. Dort konnte auch er gestellt werden. Eine Durchsuchung brachte bei dem Älteren der Verdächtigen in einer Zigarettenschachtel Marihuana zum Vorschein. Der Jüngere führte eine Feinwaage mit sich und gab an, dass er sie für den Kauf von Rauschgift benutzen wollte.

Die Gesetzeshüter stellten die Drogen und Utensilien sicher. Zudem suchten die Polizisten mit einem Spürhund den Fluchtweg ab, fanden aber nichts.

In einer Wohnung in der Gemeinde Asbach-Bäumenheim entdeckten die Beamten allerdings wenig später weiteres Marihuana. Beide Männer wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Sie erwartet nun jeweils ein Strafverfahren. (dz)