vor 5 Min.

Junger Mann baut Cannabis im Keller an

Bei einer Durchsuchungsaktion in Donauwörth wird die Polizei fündig. 22-Jähriger wird angezeigt.

Eine Aufzuchtanlage für Cannabis hat die Polizei am Montagmorgen bei einer Durchsuchungsaktion in Donauwörth entdeckt. Diese war durch einen Richter angeordnet worden. Im Zimmer eines 22-Jährigen in der Parkstadt stießen die Beamten auf Drogenutensilien und Cannabissamen. Im Keller befand sich eine Aufzuchtanlage, in der neun Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wuchsstadien gediehen. Die Polizei stellte die Pflanzen sicher. Der junge Mann ist voll geständig. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln. (dz)

