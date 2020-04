00:32 Uhr

Kampfkunst übers Internet erlernen

Center in Donauwörth beteiligt sich

Da alle Sportstätten geschlossen sind, müssen sich die Betreiber andere Möglichkeiten einfallen lassen, um ihre Mitglieder zu erreichen. So auch Riza Günaydin vom Traditional Taekwondo Center Donau-Ries in Donauwörth. Dieses bietet seit 2001 täglich Taekwondo-Kurse an. Nun hat Günaydin – ebenso wie andere Kampfsporttrainer in Deutschland – seine Kurse ins Internet verlagert. Auf mycoaching.club stellen er und seine Kollegen kostenfrei Lehrvideos online.

Geboten werden neben Taekwondo etwa Krav Maga, Boxen oder Kickboxen. Es gibt auch spezielle Kurse für Kinder. Daneben gibt es auch Videos mit Fitness-Inhalten. Die Kurse werden im Livestream gezeigt, das heißt, die Interessenten müssen zur angegebenen Uhrzeit das Video anklicken. „Es handelt sich um eine gemeinnützige Aktion. Alle teilnehmenden Trainerinnen und Trainer stellen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten kostenfrei in Livestreams zur Verfügung. Diese werden weder aufgezeichnet noch anderweitig verwertet. Benutzer werden an keiner Stelle dazu aufgefordert, ihre Daten bei uns zu hinterlegen“, betont Günaydin. Ziel sei es, dass sich die Menschen bewegen und gesund bleiben. „Ich sehe es als meine Pflicht an, meinem Lehr- und Trainingsauftrag weiterhin Folge zu leisten. Ich möchte zudem all die unterstützen, die aktuell keiner sportlichen Tätigkeit nachgehen“, erklärt der Trainer. (sut mit pm)

und Trainingsvideos gibt es online unter www.mycoaching.club.

Themen folgen