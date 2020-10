17.10.2020

Katze in Donauwörth an Leine: Anzeige gegen Besitzer

In Donauwörth hat ein Mann seine Katze in der Garage angeleint. Jetzt ermittelt die Polizei.

Aufmerksame Bürger haben der Polizei am Freitagabend mitgeteilt, dass in der Neudegger Siedlung in Donauwörth eine Katze an einer Leine gehalten werde. Wie sich vor Ort herausstellte, war die Katze mittels Geschirr und Leine in einer Garage an einer Europalette befestigt. Die Katze hatte zwar durch die lange Leine einen gewissen Auslauf, jedoch war weder Futter noch Wasser bereitgestellt.

Die Beamten informierten eine Mitarbeiterin vom Tierschutz, welche die Katze abholte und vorerst in einer Auffangstation unterbrachte. Der 28-jährige Katzenbesitzer aus Langweid konnte durch die Polizei ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz. (dz)

