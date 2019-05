vor 56 Min.

Keine Lösung für den Weg zwischen Schule und Ach

Eltern haben andere Prioritäten als die Stadt Rain. Jetzt soll der Schulverband handeln

Ein Weg scheidet noch immer die Geister: Er führt hinter der Johannes-Bayer-Grundschule Rain zwischen Pausengelände und Friedberger Ach, an deren Ufer auch der Verkehrsübungsplatz liegt. Er ist ein öffentlicher Weg. An diesem Status will der Stadtrat nicht rütteln. Ihn umzuwidmen wäre erheblicher Aufwand und würde all jene Bürger verärgern, die ihn jetzt nutzen.

Schulleitung und Elternbeirat denken anders. Sie sehen mehrere Gefahren: Zum einen fallen beim Spielen immer wieder Bälle in die Ach, und Kinder wollen sie herausfischen. Zum anderen können auch Personen auf das Schulgelände gelangen, die dort nichts zu suchen haben. Etwa fremde Menschen, die die Schüler ansprechen, was bereits passiert sei. Zudem hinterlassen Unbefugte, die sich dort aufhalten, gefährliche Abfälle wie etwa Glasscherben im Sand.

Einmal mehr wurde das Thema jetzt im Rainer Stadtrat diskutiert – noch immer ohne abschließendes Ergebnis. Schule und Eltern wünschen sich selbstschließende Türen an beiden Enden des Wegs, die zumindest eine optische Hemmschwelle darstellen. Und sie wollen Hinweisschilder haben, die Passanten auf ein angemessenes Verhalten hinweisen. Auch wäre ihnen ein ausdrücklicher Fußweg lieber als ein kombinierter Geh- und Radweg.

Ortssprecher Johannes Schachan-eder – zugleich Mitglied des Elternbeirats – machte all diese Anliegen nochmals geltend und bat darum, „etwas mutiger und offener an das berechtigte Schutzbedürfnis der Kinder heranzugehen“. Bürgermeister Martin versicherte, man nehme die Sorgen der Eltern durchaus ernst.

Eva-Maria Weber (parteilos) plädierte dafür, Kinder nicht in Watte zu packen. Es sei nicht zielführend, ihnen sämtliche Gefahren aus dem Weg zu räumen. Für die Beseitigung möglicher Scherben auf dem Schulgelände sei der Hausmeister zuständig, für die Sicherheit der Kinder das Aufsichtspersonal der Lehrer.

Leo Meiers (CSU) Vorschlag lautete, entlang des Wegs einen Zaun zu ziehen und die Kinder bei Bedarf geschlossen zum Verkehrsübungsplatz zu führen. Claudia Marb (CSU) bat darum, den Ball flach zu halten. „Müssen wir dann auch den Stadtpark einzäunen?“, fragte sie.

Karl Rehm (PWG) verstand die Diskussion nicht mehr: „Wir hatten doch schon eine Kompromisslösung, die sich beim Ortstermin im Februar konkretisiert hat.“ Dabei handelt es sich um eben jene Türen an den Zugängen zum öffentlichen Weg und um Hinweisschilder.

Für den Stadtrat war es am Ende wichtig, festzustellen, dass der Weg ein öffentlicher bleiben soll. Um alle weiteren Maßnahmen, was geschehen soll, soll sich nun der Grundschulverband kümmern. Zu bedenken ist dabei auch noch, dass die Grundschule ja im Zuge des Neubaus eine Baustelle sein wird und auch diese durch entsprechende Bauzäune abgesichert werden muss. (wüb)

Themen Folgen