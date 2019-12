31.12.2019

Klingendes Mertingen – das kommt 2020

Erneut geben sich faszinierende Interpreten ein Stelldichein. Von Klassik bis Kabarett ist viel geboten

Der Kulturkreis Mertingen hat auch für 2020 ein ambitioniertes, kurzweiliges, niveauvolles und unterhaltsames Programm zusammengestellt. Alle Altersgruppen werden davon angesprochen, Schulkinder, Senioren, auch jeder Musikinteressierte. „Als Markenkern gibt es wie stets Kammerkonzerte und Liederabende, aber wir lassen uns auch von der leichteren Muse küssen und bringen Operette, Musical, und musikalisches Kabarett“, informiert Organisatorin Ulrike Hampp-Weigand.

Die Konzerte finden, wenn nichts anderes vermerkt ist, in der Aula der Antonius-von-Steichele-Teilhauptschule Mertingen (Ostergasse 23) statt. Karten sind im Vorverkauf bei der Gemeinde Mertingen unter Telefon 09078/960018 und an der Abendkasse zu erwerben. Für Kinder ist in der Regel der Eintritt frei, Inhaber von Ehrenamtskarten erhalten 5 Euro Nachlass. Das Programm des Kulturkreises wird durch den Bezirk Schwaben und weitere Sponsoren sowie die Gemeinde Mertingen gefördert.

Mit der „leichten Muse“ startet der Kulturkreis mit dem Neujahrskonzert: Am Montag, 6. Januar (Heilig Drei König), gibt es ab 18 Uhr einen Strauß aus den beliebtesten Ohrwurm-Operettenmelodien und „Chansongs“ aus Ufa-Filmen. Die Musizierenden sind Barbara Felicitas Marin (Sopran), Sebastjan Podbregar (Tenor), Susanna Klovsky (Klavier) und Heike Schuch (Cello). Moderator ist Herbert Hanko. Alle Musiker sind vielfache Preisträger internationaler Wettbewerbe und konzertieren weltweit.

Für Kinder folgt am Montag, 13. Januar, 8 Uhr, das Kindermusiktheater von und mit Anne Kathrin Abel und Raphael Kestler: „Großer Hase – kleiner Fuchs“. Diese Veranstaltung ist nicht öffentlich.

Das erste Kammerkonzert der neuen Saison folgt am Freitag, 24. Januar, 20 Uhr. Das Duo Maingold – Christina Bernard (Saxofon) und Lea Maria Löffler (Harfe), Preisträgerinnen des Deutschen Musikrates – kommt im Rahmen der Preisträgerkonzerte mit dem kurzweiligen Programm „Brezel trifft Baguette“. Musik von Robert Schumann, Carl Philipp Emanuel Bach, Christian Lauba, Claude Debussy, Gustav Bumcke, Ida Gotkovsky, Jacques de la Presle und Jacques Ibert bieten vergnügliche Unterhaltung.

Der Februar bringt ein Wiederhören mit Kammersänger Jochen Kupfer (Bariton), der zur Zeit in Nürnberg umjubelt auf der Bühne steht, und seinem Weltklassepianisten Marcelo Amaral. Franz Schuberts „Winterreise“ steht am Sonntag, 9. Februar, 18 Uhr auf dem Programm.

Am Sonntag, 16. Februar, 18 Uhr, ist dann das Duo Palatino (Christiane Meininger, Flöte, und Volker Höh, Gitarre) mit seinem fulminanten Programm „Nächte in spanischen Gärten“ zu Gast. Dieses Konzert ist ein Wiederhören mit einem brillanten Duo, das exquisiten Musikgenuss verspricht.

Am Samstag, 7. März, 20 Uhr, spielt dann die in der Türkei geborene Georgierin Veriko Tchumburidze auf ihrer Guadagnini-Geige von 1756, einer Leihgabe der Deutschen Stiftung Musikleben, begleitet von Mamikon Nakhapetov am Klavier Musik. Das Programm: Werke von Jean Sibelius, Ludwig van Beethoven, Anton Dvorak und Camille Saint-Saëns. Tchumburidze, vielfältige Preisträgerin, hat 2016 mit gerade einmal 20 Jahren den höchst renommierten internationalen Henryk-Wieniawski-Violinwettbewerb 2016 in Polen gewonnen.

Am Sonntag, 22. März, spielt zum beliebten „Kaffeehauskonzert“ um 14 Uhr im Saal der Alten Brauerei Mertingen das Salonorchester Donauwörth unter Leitung von Gerhard Martin beliebte Ohrwürmer aus Operette und Filmen, Schlager und sonstige Evergreens. Der Bariton Heiner Mayer ist auch wieder mit von der Partie.

Am Abend desselben Tages wird es klassisch: Um 19 Uhr tritt dann in der Aula der Schule das Stuttgarter Streichquartett (Stefan Balle, Alexander Jergens (Violinen), Martin Höfler (Viola), Bernhard Lörcher, (Violoncello) auf, mit Michael Hauber, Preisträger des Beethoven- und Mendelssohn-Wettbewerbs, am Klavier. Auf dem Programm stehen Robert Schumanns Klavierquintett Es-Dur Opus 44 und Johannes Brahms‘ Klavierquintett f-Moll Opus 34.

Am Freitag, 3. April, wiederum vom Deutschen Musikrat, das Trio d’Iroise (Sophie Pantzier, Violine François Lefèvre, Viola, und Caspar Wedell, Violoncello) mit dem Programm „Wendepunkte“ mit Werken von Gideon Klein, Bernd Alois Zimmermann und Wolfgang Amadeus Mozart (Veranstaltungsort noch nicht sicher).

Am Ostermontag, 13. April, um 17 Uhr spielt in der Kirche St. Martin das Blechbläserensemble imBRASSivo geistliche Musik aus verschiedenen Jahrhunderten.

Den April beschließt am Samstag, 18. April, 20 Uhr, ein Unterhaltungskonzert mit Musicalmelodien – „It‘s Showtime“ mit Marie Giroux (Mezzosopran), Joseph Schnurr (Tenor), und Jenny Schäuffelen (Klavier).

Im Mai kommt zur schon traditionellen Kabarett/Comedy-Veranstaltung am Samstag vor dem Muttertag, 9. Mai, 20 Uhr, der Kabarettist und hinreißende Bauchredner Andreas Römer mit seinen Puppen zum „Römertag und anderem“.

Am Donnerstag, 28. Mai, 20 Uhr spielt das Amanda-Quartett (Johanna Beisinghoff, Julia Pfister, Violinen, Monika Hettinger, Viola, Anja Fabricius Violoncello) ein Kammerkonzert unter anderem mit dem Streichquartett op. 96 von Dvorak, dem „Amerikanischen“.

Im Juni, angesteckt von den schönen Sonnentagen des vergangenen Jahrs, spielt zum Familienkonzert am Sonntag, 14. Juni, 17 Uhr, in der „Mertinger Seenlandschaft im Schmuttergrün“ das Blechbläserensemble imBRASSivo „Die schönsten Grüße aus dem Urlaub“.

Am Sonntag, 21. Juni, 18 Uhr, kommt die Bayerische Staatsoper München – Opernstudio – mit Solisten, die ein großartiges stimmliches Erlebnis erwarten lassen. (dz)

