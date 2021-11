Corona-Regelwerk: Das ist wie Lockdown durch die Hintertür

Plus Die verschärften Corona-Regeln zwingen die Menschen zu weniger Kontakten und mehr Zeit zu Hause. Das fühlt sich an wie Lockdown, auch wenn es offiziell nicht so heißt.

"Mit uns wird es keinen Lockdown geben“, wiederholen die Politiker gebetsmühlenartig. Muss es ja auch gar nicht, denn die verschärften Corona-Regelungen erledigen das quasi von alleine.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen