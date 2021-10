Verschlossene Türen in Buchdorf: Bürgernähe sieht anders aus

Plus Merkwürdig, mit welcher Arroganz Besucher der Gemeinderatssitzung in Buchdorf missachtet werden. Mit Recht sind die Buchdorfer frustriert.

Manchmal müssen auch in der Kommunalpolitik spontane Entscheidungen getroffen werden. Dass vor einer öffentliche Beratung im Gemeinderat kurz noch intern gesprochen werden muss, kann vorkommen, sollte aber, wenn möglich, nicht wie jetzt in Buchdorf dazu führen, mehr als 30 Menschen frustriert eine knappe Stunde vor verschlossenen Türen im neuen Rathaus warten zu lassen. Junge Menschen, die so etwas erleben, werden kaum Interesse daran finden, sich politisch zu betätigen. Da mutet es wie Hohn an, der Jugend Politikverdrossenheit vorzuwerfen.

