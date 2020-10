vor 17 Min.

Ladendiebe in Donauwörth packen Parfüm in Rucksäcke

Wieder haben Ladendiebe in einer Drogerie in Donauwörth eine größere Menge Parfüm gestohlen. Warum die Polizei weiß, wie die Tat abgelaufen ist.

Erneut haben Ladendiebe in einer Drogeriefiliale in der Dillinger Straße in Donauwörth unbemerkt eine größere Menge Parfüm mitgehen lassen. Durch Videoaufzeichnungen weiß die Polizei aber, wie die Tat abgelaufen ist.

Der Hergang ähnelt der Inspektion in Donauwörth zufolge Fällen aus der jüngeren Vergangenheit. Einer Mitarbeiterin fiel am frühen Donnerstagnachmittag eine Lücke in den Parfümregalen auf. Nachforschungen und eine Sichtung der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ergaben, dass im Zeitraum zwischen 13.20 und 13.25 Uhr zwei Unbekannte zahlreiche hochwertige Parfumflacons der Marken Diesel und Boss im Wert von knapp 700 Euro in ihre mitgeführten und offenbar präparierten Rucksäcke steckten und unerkannt die Filiale wieder verließen.

Ermittler der Polizei sicherten Spuren und nahmen ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Ladendiebstahl auf.

Einer der Ladendiebe in Donauwörth trug eine Armschiene

Die mutmaßlichen Täter werden so beschrieben: Ein Mann ist etwa 1,75 Meter groß, circa 20 Jahre alt und schlank. Er hat eine südländische Erscheinung, trägt glattes dunkles Haar mit Pferdeschwanz und hatte eine Schiene am rechten Arm. Der zweite Verdächtige ist ebenfalls ungefähr 1,75 Meter groß und 20 Jahre alt. Er hat einen hellen Teint.

Wer Hinweise auf die Diebe geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen