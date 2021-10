Frau aus dem Landkreis fällt auf falschen Pop-Star herein

Plus Eine Frau aus dem Landkreis glaubte an die Liebe zu einem berühmten deutschen Sänger. Sie überwies viel Geld - und wurde gleich zweifach enttäuscht.

Viele Varianten der immer gleichen Betrugsmasche sind mittlerweile an der Tagesordnung. Mit dem Enkeltrick, falschen Polizisten oder vermeintlichen vorgespielten Nachrichten zu Unglücksfällen von Verwandten werden gutgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche gezogen. Doch der Fall, der sich jetzt im Landkreis Donau-Ries zugetragen hat, weist Seltenheitscharakter auf.