Landkreis Donau-Ries

vor 49 Min.

Wieder mehr Corona-Patienten in Donau-Rieser Kliniken

Plus Es gab Corona-Ausbrüche in den Seniorenheimen in Rain und Wemding - und wieder mehr Einweisungen in die Kreiskliniken. Auffällig ist eine Altersgruppe.

Von Thomas Hilgendorf

Ein Ritual, das sich viele Bürgerinnen und Bürger während der Pandemie angewöhnt hatten, ist zuletzt wieder etwas vernachlässigt worden: der tägliche Blick auf die Corona-Inzidenzen. Gestiegene Impfraten und sinkende Einweisungen in die Kliniken waren wohl die maßgeblichen Gründe dafür. Doch die Pandemie ist nicht vorbei, wie eine neue Übersicht über die Corona-Indexfälle im Landkreis Donau-Ries zeigt (siehe Info). Und auch die Zahl der Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern, die wegen Covid-19 behandelt werden, ist zuletzt wieder angestiegen.

