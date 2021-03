Lastwagenfahrer rammt in Daiting einen Telefonmasten

Ein 41-Jähriger knickt beim Rangieren mit seinem Lkw einen Masten. Das hat Folgen.

Ein 41-jähriger Berufskraftfahrer aus Augsburg ist mit seinem Lastzug in Daiting gegen einen Telefonmasten geprallt. Der Unfall passierte nach Polizeiangaben am Dienstag um 15 Uhr in der St.-Martin-Straße bei einem Rangiervorgang. Der Telefonmast aus Holz knickte durch die Wucht des Anpralls komplett um, krachte quer über die Fahrbahn und schlug mit dem oberen Mastende auf das Garagendach eines gegenüberliegenden Anwesens. Dort wurde neben der Garage auch ein Holzzaun beschädigt.

Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die aufnehmenden Beamten der PI Donauwörth sperrten die Fahrbahn ab, bis die Straßenmeisterei den quer liegenden Holzmast barg. Dort kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die ebenfalls geschädigte Deutsche Telekom wurde zur Störungsbeseitigung verständigt. Gegen den Unfallfahrer wurde vor Ort von Amts wegen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der „Störung von Telekommunikationsanlagen“ eingeleitet. Die juristische Bewertung obliegt im Nachgang der Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg. (dz)