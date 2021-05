Laut Polizei verlief die Freinacht weitgehend ruhig

In Donauwörth kam es laut den Angaben der Polizei zu keinen typischen Vorfällen in der Freinacht. Die Polizeiinspektion Rain vermeldet zwei Einsätze.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Donauwörth kam es in der vergangenen Nacht zu keinen typischen Vorfällen in der Freinacht. Wie die Beamten mitteilen, waren nach Ende der Ausgangsbeschränkung vereinzelt Fahrzeuge mit Maibäumen unterwegs. Dabei hielten sich die betroffenen Personen an die geltenden Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes.

Fünf Anzeigen wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen

Im Verlauf der Nacht wurden im Bereich der Polizeiinspektion Donauwörth insgesamt fünf Personen wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen angezeigt. In einem Fall wurden zudem Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Der genaue Tatablauf hierzu bedarf aber noch der weiteren Abklärung, so die Polizei weiter, die nach aktuellem Stand jedoch keinen Zusammenhang zwischen der Tat und der gestrigen Freinacht sieht.

Zwei Einsätze der Polizei Rain

Die Polizeiinspektion Rain meldete nach der Freinacht zwei Einsätze. Unbekannte haben vor einem Wohn- und Geschäftsgebäude im Rainer Stadtteil Wallerdorf kleine Mengen Mist abgelegt und den Handlauf am Treppeneingang verunreinigt. Ein Schaden ist dem Eigentümer laut Polizei nicht entstanden. Zudem haben im Rainer Stadtpark Kinder oder Jugendliche kleine Steine und leere Getränkedosen gegen zwei Fahrzeuge auf einem privaten Grundstück geworfen. Anschließend flüchteten sie. Der Eigentümer konnte die Gruppe von seinem Grundstück aus beobachten und nahm die Verfolgung auf. Trotz Suche mit Unterstützung der Polizei konnte die Personengruppe nicht gestellt werden. An den Fahrzeugen waren der Polizei zufolge keine Schäden erkennbar. (dz)

