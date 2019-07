vor 19 Min.

Laute Musik gehört: Anwohner landet im Arrest

Wegen Ruhestörung steht bei einem 35-Jährigen die Polizei vor der Tür. Doch der ist uneinsichtig und tickt aus.

Ein Einsatz wegen Ruhestörung am Sonntag kurz vor 19 Uhr ist eskaliert. Mehrere Anwohner hatten wegen lauter Musik die Polizei in die Perchtoldsdorfer Straße in Donauwörth gerufen.

Nach mehrfachem Klingeln erst geöffnet

Aus der Wohnung eines 35-Jährigen kam tatsächlich sehr laute Musik. Der Betroffene öffnete erst nach mehrfachem Klingeln die Wohnungstüre und war danach wenig kooperativ. Statt einfach leiser zu drehen, wurde er zunehmend aggressiver, so dass ihm schließlich von den Beamten ein Gewahrsam angedroht wurden.

Den Mann überwältigt und gefesselt

Beamten von zwei Streifen überwältigten den renitenten Mann mit körperlicher Gewalt und brachten ihn gefesselt in den Arrest. Die eingesetzten Beamten mussten sich dabei die üblichen ordinären Beleidigungen anhören. Verletzt wurde niemand. Statt einer Ordnungswidrigkeit wegen ruhestörenden Lärms erwartet den Mann jetzt eine Strafanzeige, so die Polizei Donauwörth. (dz)

