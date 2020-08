15:57 Uhr

Mann vergisst bei Ebermergen über 2000 Euro auf seinem Autodach

Ein Mann legt seine Geldbörse auf das Dach seines Autos - und fährt los. Als er es bemerkt, ist es schon zu spät.

Ein 65-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen seine Geldbörse mit den kompletten Betriebseinnahmen – rund 2100 Euro – auf seinem Autodach liegen lassen und ist losgefahren. Der Mann aus dem Landkreis Donau-Ries fuhr dann mit seinem Auto von Ebermergen in Richtung Wörnitzstein. Kurz nach dem Ortsende Ebermergen bemerkte der Mann dann ein Geräusch beim Fahren und meinte, dass er über einen Gegenstand gefahren sei. Wenig später fiel ihm die Geldbörse auf dem Dach wieder ein. Der Mann kehrte in Wörnitzstein um, um auf der Straße nachzusehen. Dort konnte er die Geldbörse jedoch nicht mehr finden.

Außer Bargeld war laut Polizei noch eine konkrete Auflistung der Einnahmen im Geldbeutel, da der Mann zu einer Bank unterwegs war, wo er das Bargeld einzahlen wollte. Wer die Börse gefunden hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden, Telefon 0906/706670. (dz)

