vor 33 Min.

Mann will seine Waren an der Kasse vorbeischleusen

34-Jähriger wird in einem Warenhaus im Neurieder Weg auf frischer Tat ertappt. Seine „Beute“ hätte einen Wert von 30 Euro gehabt.

Laut Polizei ist es am Dienstag zu einem Ladendiebstahl in einem Warenhaus im Neurieder Weg in Donauwörth gekommen. Dort versuchte um 10.30 Uhr ein 34-jähriger Donauwörther, seine Einkaufstasche mit Waren in Höhe von 30 Euro unentdeckt durch den Kassenbereich zu schleusen.

Nach Verlassen der Kasse wurde er jedoch von einem Detektiv angesprochen, der den Vorgang beobachtet hatte und die Polizei informierte. Den 34-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.