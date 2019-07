vor 51 Min.

Marktplatz: Kommt es erneut zu Verzögerungen?

Es geht nach wie vor um die Gestaltung von Hauptstraße/Marktplatz in Bäumenheim. Ein weiterer Bauabschnitt lässt auf sich warten.

Das Sanierungs-Projekt im Herzen Bäumenheims wird erheblich teurer. Das hat zwei Gründe. Es könnte aber auch mehr Förderung geben

Von Helmut Bissinger

Ein weiterer Bauabschnitt im Rahmen der Ortskernsanierung in Bäumenheim könnte sich erneut verzögern. Das hat aber einen guten Grund: Ein bislang privates Grundstück vor der Schmutterhalle war bei den Planungen immer ein Hindernis. Nun aber sei es gelungen, das Grundstück zu erwerben, erklärte Zweiter Bürgermeister Roland Neubauer dem überraschten Gemeinderat. Das Areal soll nun im aktuellen Vorhaben berücksichtigt werden. Dazu sind Planungen notwendig.

Neubauer (der die Sitzung für den in Elternzeit befindlichen Bürgermeister Martin Paninka leitete) erklärte, dass es hierzu bereits Gespräche bei der Regierung von Schwaben gegeben habe. Hauptsächlich weitere Pkw-Stellplätze sollten dort geschaffen werden. Weil man davon ausgegangen sei, dass sich die Eigentumsverhältnisse nicht so schnell ändern würden, sei der Bereich nie in die Planungen einbezogen worden. Roland Neubauer: „Klar ist, dass dieser Platz nicht in Konkurrenz zum Marktplatz treten soll.“ Es sei nur mit geringfügigen Mehrkosten zu rechnen, meinte der Zweite Bürgermeister.

Vorentwürfe finden Gefallen

Die Vorentwürfe, vorgestellt von Landschaftsarchitektin Ilka Siebeneicher vom Büro Opla in Augsburg, fanden Gefallen bei der Förderstelle, aber nun eben nicht in weiten Teilen des Gemeinderats. Die Planerin hatte drei Varianten ausgearbeitet. Dabei versuchte sie, „viel Grün und Bäume“ vor die Schmutterhalle und das angrenzende Musikerheim zu bringen. Auch Bänke enthält das Konzept. Das alles wusste das Gremium nur bedingt zu überzeugen. Jetzt soll sich die Planerin in Windeseile etwas Neues einfallen lassen, denn bereits nächste Woche soll darüber erneut beraten werden.

Bernhard Jung (CSU) machte klar, dass es hier um keinen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität gehe, sondern um die Möglichkeit, weitere Pkw-Stellplätze zu schaffen. Auch vermisste er Fahrradständer. Beistand fand er für seine Auffassung, den Platz mit einem stabilen Belag zu versehen. Die angebotene wassergebundene Lösung entsprach nicht den Vorstellungen der meisten Ratsmitglieder. Ob die Förderstelle hierfür grünes Licht geben wird, erscheint fraglich, weil die angedachte wassergebundene Lösung kostengünstiger wäre. Notfalls will man die Zusatzkosten dann wohl selbst übernehmen.

Dass es geglückt sei, das „Schlüsselgrundstück“ zu erwerben, war die gute Nachricht für den Gemeinderat. Eine andere zeigt auf, unter welchem Zeitdruck die Kommunen heutzutage stehen: Durch die Verzögerungen beim Ausbau der Hauptstraße zwischen Schweizerfeldweg und Rathaus haben sich massive Kostensteigerungen ergeben.

Ursprünglich war von Kosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro ausgegangen worden. Nun wird wohl eine halbe Million Euro mehr fällig. Hinzu kommt nun der städtebauliche Mehraufwand. Eine Nachförderung, so Neubauer, sei von der Regierung in Aussicht gestellt worden. Die förderfähigen Kosten würden auf 1,22 Millionen steigen. Einen entsprechenden Förderantrag habe man bei der Regierung von Schwaben eingereicht. Auch für den Erwerb des Grundstücks sowie dessen Abbruch erhält die Gemeinde Geld von der Regierung.

Eigentlich sollte im Herbst begonnen werden

Einen neuen Zeitrahmen gibt es offensichtlich nicht. Eigentlich sollte nach einem Beschluss aus dem November 2018 mit den Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Ortskernsanierung in diesem Herbst und Winter begonnen werden. Ingenieur Josef Tremel rechnet mit einer Bauzeit von zehn bis elf Monaten. Noch vor dem Winter will er den Regenwasserkanal und die Wasserleitungen erneuern lassen. Während des Winters soll die Hauptstraße dann aber wieder befahrbar sein. Die endgültige Erneuerung der Straße soll dann 2020 erfolgen, sobald es die Witterung zulässt. Ob an diesen Vorgaben festgehalten werden kann, erscheint angesichts der planerischen Verzögerungen fraglich.

Im Zuge der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen soll ein weiterer Platz mit Granitpflaster neu gestaltet werden: der Platz vor dem Rathaus. Dies biete sich an, hieß es im vergangenen November, weil man die maroden Zuleitungen zum dortigen Brunnen dringend erneuern müsse.

Themen Folgen