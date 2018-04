vor 17 Min.

Mehr offene Stellen als Arbeitslose

Quote der Menschen im Donau-Ries-Kreis, die keinen Job haben, sinkt auf 1,9 Prozent. Warum vor allem Männer profitieren.

Die Arbeitslosenquote ist im Landkreis Donau-Ries im März um 0,1 Prozentpunkt gesunken und liegt nun bei 1,9 (Vorjahr: 2,1). Zum Stichtag waren 1432 Arbeitslose gemeldet (minus 82 zum Vormonat, minus 152 zum Vorjahr. „Die stabile konjunkturelle Lage und die saisonübliche Belebung des Arbeitsmarktes sorgten für die guten Rahmenbedingungen bei der Arbeitssuche. Im Landkreis haben wir mehr offene Stellen (1672) als Arbeitslose gemeldet“, erläutert Richard Paul, Leiter der Agentur für Arbeit Donauwörth, die erfreuliche Entwicklung. „Von der Frühjahrsbelebung profitierten vor allem die Männer, da diese verstärkt in Außenberufen tätig sind und ihre Arbeit wieder aufnehmen konnten.“

Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahren sank die Arbeitslosenquote im März um 0,1 auf 2,3 Prozent, das entsprach 583 Personen. 283 ausländische Arbeitslose und 151 Menschen mit Behinderung waren im März arbeitslos gemeldet. 287 Personen (entspricht 20 Prozent aller Arbeitslosen) sind seit über einem Jahr ohne Beschäftigung beziehungsweise langzeitarbeitslos. Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren stieg um sieben auf insgesamt 147.

1672 offene Stellen

Im März begaben sich im Kreis 624 Personen neu auf die Suche nach einer Arbeitsstelle, 20 mehr als im Februar. Zudem konnten 709 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 22 mehr als im Vormonat. Es gab 1672 offene Stellen zur Besetzung (plus 19 zum Vormonat). Davon können 1225 in Vollzeit, 193 in Teilzeit und 254 in Voll- oder Teilzeit besetzt werden. Neu wurden 474 Stellen gemeldet, 39 weniger als im Februar. Unverändert werden fast in allen Bereichen Fachkräfte oder Helfer gesucht. Insbesondere in folgenden Berufen und Bereichen: Metallbearbeitung, Metallbau, Mechatronik und Elektrotechnik, Logistik, Fahrzeugführer und Verkauf. 38,9 Prozent der Stellen wurden von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet.

Aktuell liegen auch die neuesten Zahlen zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung vor. Im September waren 61747 Menschen im Landkreis beschäftigt. Das sind über 1600 oder 2,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit wurde ein neuer Höchststand erreicht. Der stärkste Zuwachs war bei den Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit und bei den Beschäftigten über 55 Jahren zu verzeichnen. „Die Chancen, eine Arbeitsstelle in unserer Region zu finden, sind so gut wie nie zuvor. Die Nachfrage nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften, ist ungebrochen“, sagt Paul.

Im Berufsberatungsjahr 2017/2018 ist Halbzeit. Seit Anfang Oktober meldeten die Arbeitgeber im Landkreis 1437 offene Ausbildungsstellen, 77 mehr als im vergleichbaren Zeitraum des vorangegangenen Berufsberatungsjahres. Zeitgleich meldeten sich 1066 Jugendliche bei der Berufsberatung, um einen Ausbildungsplatz zu suchen, 43 mehr als im Vorjahreszeitraum. Rein rechnerisch standen damit im März jedem Ausbildungssuchenden 1,3 Ausbildungsplätze zur Verfügung. „In der Praxis stimmen aber oftmals Angebot und Nachfrage nicht überein. Die Ausbildungsplätze müssen für die Jugendlichen verkehrstechnisch erreichbar sein und die Eignung und Neigung der jungen Leute den Anforderungen der Arbeitgeber entsprechen“, so Paul. Gerade deshalb werde es für die Unternehmen, die ihre Ausbildungsplätze noch nicht besetzen konnten, nun zunehmend wichtiger, auch vermeintlich schwächeren Jugendlichen eine Chance zu geben. Paul: „Noten alleine sagen oft nichts über die Eignung der jungen Leute für einen Beruf aus. An die Jugendlichen richte ich den Appell, unsere Berufsberater zu kontaktieren und sich über verschiedene Ausbildungsberufe zu informieren.“ Auch junge Erwachsene, die keinen Berufsabschluss haben, sollten sich überlegen eine Ausbildung zu beginnen. „Die Chancen einen Ausbildungsplatz zu finden, waren selten so gut wie jetzt und eine duale Ausbildung liefert beste Startchancen für eine erfolgreiche Berufslaufbahn.“