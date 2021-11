Mertingen

Ein Mertinger sagt den Kippen den Kampf an

Klaus Zurl sammelt zwei Mal täglich am Bahnhof in Mertingen achtlos weggeworfene Kippen und anderen Müll. Denn ihm ist mittlerweile klar, wie schädlich die Rest für Mensch und Umwelt sind.

Von Ilona Schmid

Leuchtend gelb macht das Schild am Mertinger Bahnhof auf ein Thema aufmerksam: „Rauchfreier Bahnhof“ steht groß darauf, das Symbol einer durchgestrichenen Zigarette daneben. Doch keine zwei Meter weiter liegen fünf verglimmte Zigarettenstummel auf dem Boden. „Noch eine.“ Klaus Zurl schüttelt den Kopf, als er eine weitere Kippe mit seiner Zange vom Pflaster aufhebt und in einen Eimer befördert.

