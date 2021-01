17:27 Uhr

Mertinger Bücherei bietet Abholdienst in der Alten Brauerei an

Die Bücherei in Mertingen bietet ab sofort einen Abholdienst an. Die Medien können unter der Woche an der Alten Brauerei abgeholt werden.

Büchereien allerorten sind leer. In Mertingen hat man sich aber etwas einfallen lassen, um die Bürger mit Lesestoff zu versorgen. Da Büchereien weiter keinen Abholdienst anbieten dürfen, gibt es jetzt folgendes Angebot: Vorbestellungen sind online unter buecherei.mertingen.de oder über die B24-App sowie telefonisch während der Bücherei-Öffnungszeiten unter 09078/968000 oder per E-Mail an buecherei@mertingen.de möglich.

Bücherei Mertingen: zusätzlicher Lieferdienst für Risikogruppen

Die Abholung der Medien erfolgt in der Alten Brauerei Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Dabei sollte eine FFP2-Maske getragen werden. Bestellungen sollten innerhalb einer Woche abgeholt werden.

Für Risikogruppen kann auch ein kontaktloser Lieferservice in Zusammenarbeit mit dem AWO-Ortsverein angeboten werden. Dies muss vorher telefonisch mit der Bücherei vereinbart werden. Die Rückgabe von Medien ist nur noch über die Rückgabeboxen im Außenbereich der Gemeindebücherei möglich.

