Mit Drogen gehandelt: 20-Jähriger soll in Haft

Plus Prozess gegen Quartett aus Rain. Zwei Beteiligte kommen glimpflich davon

Drei junge Männer und ein Jugendlicher, allesamt aus Rain, haben sich vor dem Jugendschöffengericht in Nördlingen verantworten müssen. Das Quartett soll in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein. Am Ende verurteilte das Gericht einen 20-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe.

In der Anklageschrift wurde dem jungen Mann vorgeworfen, in 72 Fällen mit Marihuana gehandelt zu haben, bis auf eine Ausnahme in kleinen Mengen zu je zwei Gramm. In 45 Fällen soll der 20-Jährige Marihuana jeweils zwischen 10 und 35 Gramm erworben haben, in einem Fall eine Haschischplatte mit 85 Gramm.

Hat er das Duo zum Treffpunkt gefahren?

Einem Gleichaltrigen warf die Staatsanwaltschaft vor, bei dem Kauf der Drogen jeweils dabei gewesen zu sein. Ein Dritter, 22, soll das Duo jeweils zu den Treffpunkten gefahren haben, ein Vierter, 17, soll Geld zum Drogenkauf beigesteuert haben. Die genannten Delikte sollen in der Zeit von Anfang 2017 bis Mai 2018 passiert sein.

Der Hauptbeschuldigte räumte in der Verhandlung 10 der 46 angeklagten Rauschgiftkäufe ein. Es seien jeweils etwa zehn Gramm gewesen. Alle anderen Drogengeschäfte bestritt der 20-Jährige. Sein gleichaltriger Kumpel äußerte sich genauso. Die beiden anderen Angeklagten bestritten alle Vorwürfe. Ein Zeuge sagte aus, er habe das Rauschgift nicht an den Hauptbeschuldigten, sondern an einen anderen jungen Mann verkauft. Der wiederum machte vor Gericht als Zeuge überhaupt keine Angaben.

Mann muss in Haft, weil er auf Bewährung war

Das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Gerhard Schamann verurteilte den 20-Jährigen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten. In das Urteil miteinbezogen wurde eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, die der junge Mann bereits zu einem früheren Zeitpunkt aufgebrummt bekommen hatte. Die passierte am Silbersee bei Mündling. Dort schlug der 20-Jährige einen Kontrahenten mit der Faust, traf dabei aber auch eine Frau. Das Gericht blieb unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten beantragt hatte. Man könne dem Angeklagten lediglich die zehn Fälle von Erwerb sowie eine Körperverletzung nachweisen. Der Verteidiger plädierte für eine Bewährungsstrafe.

Der andere 20-Jährige muss wegen zehn Fällen des unerlaubten Erwerbs von Drogen eine Geldauflage von 2000 Euro bezahlen und einen Kurs besuchen, in dem die Gefahren des Drogenkonsums aufgezeigt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und zwei Monate zur Bewährung gefordert. Das Verfahren gegen den Fahrer stellte das Gericht gegen die Zahlung von 1000 Euro ein. Der 17-Jährige kam mit einer Ermahnung davon. (wwi)