vor 4 Min.

Mit knapp einem Promille am Steuer gesessen

Ein betrunkener Autofahrer war in Donauwörth unterwegs.

Die Polizei kontrolliert am Sonntagvormittag einen Autofahrer in der Sallingerstraße in Donauwörth. Der Mann hätte aber nicht fahren dürfen.

Die Polizei hat am Sonntagvormittag einen 32-jährigen Autofahrer in der Sallingerstraße in Donauwörth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest.

Ein gerichtverwertbarer Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp einem Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und der Mann musste sein Auto stehen lassen.

Themen folgen