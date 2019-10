vor 49 Min.

Mitten in der Stadt: Auto kollidiert mit einem Fuchs

Ein solcher Wildunfall kommt laut Polizei eher selten vor. Das ausgewachsene Tier läuft nahe des Gymnasiums einer 30-Jährigen vor das Auto.

Ein aus Sicht der zuständigen Polizeiinspektion Donauwörth „eher ungewöhnlicher Wildunfall“ hat sich sich am Mittwochmorgen im Donauwörther Stadtgebiet ereignet. Um 5.35 Uhr war eine 30-jährige Wemdingerin mit ihrem Auto in der die Berger Allee in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs.

Auf Höhe des Gymnasiums lief ein augenscheinlich ausgewachsener Fuchsrüde über die innerstädtische Fahrbahn, so die Gesetzeshüter. Es kam zur Kollision, die das Tier nicht überlebte. Der Sachschaden am Auto ist ersten Erkenntnissen zufolge vernachlässigbar.

Der zuständige Jagdpächter wurde von den Beamten verständigt.

