Modernes Wohnen in Kettenhäusern in Bäumenheim

Reihenhäuser wie diese könnten bald in Bäumenheim entstehen.

Plus In Bäumenheim soll eine ungewöhnliche Form von Reihenhäusern Wohnraum und Lärmschutz verbinden. Was dahinter steckt und wie das Projekt realisiert werden soll.

Von Barbara Wild

42 Bauplätze will die Gemeinde Bäumenheim im Neubaugebiet „Auf der Nachweide – südlich Schmuttering“ ausweisen. Allerdings braucht es dafür einen Lärmschutz. In der Nachbarschaft ist das Unternehmen Holz Burger, das entsprechenden Lieferverkehr hat und sich zudem erweitern möchte. Eine zehn Meter hohe Wand wäre nötig, um die entsprechende Immissionsschutzverordnung zu erfüllen. Doch das findet niemand schön, zudem würde das die Grundstückspreise in die Höhe treiben. Die Kosten müssten ja umgelegt werden.

Das Neubaugebiet „Auf der Nachweide“ bietet 42 Bauplätze, Die Gemeinde möchte sie über ein Punktesystem vergeben.

Deshalb will Bäumenheim jetzt eine andere Lösung umsetzen. Westlich des Alois-Tenschert-Ring direkt im Anschluss an die Firma Burger soll nun ein Büroprojekt entstehen, das sowohl neuen Wohnraum schafft als auch den Lärmschutz für das Neubaugebiet bringt.

Licht kommt über ein Atrium ins Innere des Hauses

Stadtplaner Werner Dehm von der Bürogemeinschaft Opla aus Augsburg stellte den Gemeinderäten sogenannte Kettenhäuser vor. Diese relativ schmalen, dreigeschossigen Reihenhäuser haben keine Lücke und bilden somit eine nahtlose, bauliche Linie. Architektonisch sind sie modern und so gestaltet, dass auch für die Bewohner trotz Nähe zu einem Gewerbe hohe Lebensqualität entsteht. Gärten könnten innen liegen, Licht über Atrien ins Haus geholt werden. Die Häuser bieten Wohnfläche zwischen 100 und 110 Quadratmetern und könnten vom Baustil her eher kubisch oder auch mit Satteldach versehen sein. Dehm zeigte den Räten einige Beispiele aus anderen Städten. Mit Dachgärten, Tiefgarage für alle Häuser oder versetzen Gärten zeigte sich die Vielfalt der Möglichkeiten.

Genau dieses soll jetzt auch ein Investorenwettbewerb zutage bringen. Die Idee ist nämlich, das Gesamtareal einem Bauträger zu verkaufen, der dann wiederum nach den Vorgaben der Gemeinde umsetzt und verkauft. Dazu gehört dann auch ein etwa sechs Meter hoher Lärmschutz für die Kettenhäuser. Im Obergeschoss müssen Schallschutzfenster eingeplant werden. „Das könnte im Ganzen eine charmante Lösung für das Wohngebiet werden“, so das Urteil des Planers Dehm, dem die Gemeinderäte auch einstimmig folgten.

Kettenhäuser sollen auch nach Bäumenheim passen

Jetzt wird Opla einen Vorschlag erarbeiten, welche Kriterien die etwa 20 Kettenhäuser erfüllen müssen, „um auch nach Bäumenheim zu passen“, so Dehm. Diesen Katalog werden die Gemeinderäte dann besprechen und schließlich absegnen. Abschließend könnte eine Ausschreibung des Projektes beginnen. „Vielleicht kommen dann ja auch die örtlichen Bauunternehmen zum Zug“, sagte Bürgermeister Martin Paninka.

