Mopedfahrerin bringt Radler zu Fall

Ein 16-Jährige hat einen Radfahrer übersehen. Der muss bremsen und stürzt.

Eine abbiegende Mopedfahrerin verursachte am Montag gegen 7.45 Uhr einen Unfall in der Sternschanzenstraße in Donauwörth. Die 16-Jährige befuhr mit ihrem Leichtkraftrad die Sternschanzenstraße und wollte nach links in die Jurastraße abbiegen, so teilt die Polizei mit.

Radler stürzte auf die Fahrbahn

Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 65-jährigen Radfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Radler stark abbremsen und stürzte deshalb auf die Fahrbahn. Zum Zusammenstoß kam es allerdings nicht.

Der Senior hatte augenscheinlich Glück und verletzte sich nur leicht. Es entstand kein Sachschaden. (dz)

