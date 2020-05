vor 36 Min.

Neue Gesichter im Holzheimer Gemeinderat

Plus Kampfabstimmungen gibt es in Holzheim bei der Wahl zum Zweiten und Dritten Bürgermeister.

Von Susanne Klöpfer

Josef Schmidberger, der neugewählte Holzheimer Bürgermeister, und die vier neuen Gemeinderäte sind offiziell in ihre Amtszeit gestartet. Einige Zuschauer hatten sich ebenfalls bei der ersten Sitzung dieser Legislaturperiode in der Mehrzweckhalle in der Grundschule in Holzheim versammelt, um bei den Vereidigungen dabei zu sein. Es gibt auch einige neue Gesichter im Gemeinderat.

Neu im Gremium sind Bernhard Sauer ( CSU), Johannes Landes (FWG) sowie Manfred Andraschko und Katharina Mayr-Fendt (beide JPW). Unstimmigkeiten innerhalb des Gremiums in Holzheim Die Vereidigungen des Bürgermeisters und der Gemeinderäte liefen harmonisch ab. Doch bei der Wahl von Schmidbergers Stellvertretern zeigten sich dann doch Unstimmigkeiten innerhalb des Gremiums. Für den Posten des Zweiten Bürgermeisters wurden Josef Oßwald (FWG) und Antonie Eberle (CSU), die bisherige Dritte Bürgermeisterin, vorgeschlagen. Oßwald gewann knapp mit sieben von 13 Stimmen. Bei der Abstimmung zum Dritten Bürgermeister standen dann Peter Bürle (CSU) und die abermals vorgeschlagene Eberle zur Wahl. Beide Kandidaten erhielten bei der Abstimmung jeweils sechs Stimmen. Doch dieser Wahldurchgang konnte nicht gewertet werden: Eine Stimme war ungültig gemacht worden. „Das Kreuzchen war mittendrin auf dem Zettel“, sagte der Bürgermeister nach der Sitzung gegenüber unserer Zeitung. Schließlich erreichte Bürle im zweiten Wahldurchgang für das Amt des Dritten Bürgermeisters die Mehrheit der Stimmen (ebenfalls sieben von 13). Nach der Sitzung äußerte sich Eberle auf Nachfrage unserer Zeitung so zur Wahl: „Es fehlt mir eine Stimme aus den eigenen Reihen.“ Es habe schon länger Unstimmigkeiten innerhalb des Gemeinderates gegeben mit denen man viel zu lange gewartet hätte, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen. „Aber ich kann mit der Wahl leben“, fügte sie hinzu. Bürgermeister ruft zur "gruppenübergreifenden Verlässlichkeit auf" In seinen Abschlussworten sagte der neue Rathauschef Josef Schmidberger: „Gute und aktive Kommunalpolitik muss aus meiner Sicht begeistern, alle Bürgerinnen und Bürger, jedes Alter, ansprechen, mitnehmen und transparent sein.“ Gleichzeitig rief Schmidberger die Gemeinderäte zu „gruppenübergreifenden Verlässlichkeit, zielorientierten Diskussionen mit Anstand und respektvollem Umgang untereinander“ auf. Auch Meinungsverschiedenheiten sollten akzeptiert, Kompromisse gesucht und mit Wertschätzung miteinander umgegangen werden. Lesen Sie auch: Werner und Englisch stehen Bürgermeister Jürgen Raab zur Seite

