Neue Plätze für Kurzzeitpflege in Rain

Nur eine von zahlreichen großen Investitionen des Landkreises im Lechgebiet: das Kreis-Seniorenheim in Rain.

Im Seniorenheim könnten 14 Plätze für die zeitlich begrenzte Pflege eingerichtet werden. Doch es gibt Hürden.

Von Barbara Wild

Seit Monaten ist die Kurzzeitpflege im Landkreis ein viel diskutiertes Thema. Angehörige, die Pflegebedürftigen für kurze Zeit in eine Einrichtung geben wollen, um selbst einmal Urlaub zu machen oder einfach mal etwas Luft zu holen, finden kaum Angebot. Zudem ist das eine sehr kostspielige Angelegenheit, obwohl die Kassen auch einen Teil der Kosten übernehmen.

Die Nachfrage danach ist groß. Die Möglichkeiten, einen Platz zu ergattern, sind aber offenbar klein. Auch im Landkreis Donau-Ries. Deshalb hat nun das gKU, das gemeinsame Kommunalunternehmen, das drei Krankenhäuser und vier Seniorenheime verwaltete, nun geprüft, ob und wo Plätze für Kurzzeitpflege geschaffen werden könnte. Jürgen Busse und Dr. Roland Buchheit haben nun eine erste Idee.

Im Seniorenheim Rain könnte eine ganze Etage zu einer Kurzzeitpflege-Einheit umgewandelt werden. „Das ist das einzige Haus, in dem wir räumlich und baulich Möglichkeiten haben“, erklärt Buchheit. Das Seniorenheim Rain ist ein ehemaliges Krankenhausgebäude und wurde 2010 für rund zwei Millionen Euro saniert.

Zimmer müssten umgebaut und Personal gesucht werden

In Rain könnten 14 Plätze in Zweibettzimmern für die Kurzzeitpflege entstehen. Das gKU wird dies nun prüfen lassen.

Allerdings gibt es auch einige Hürden: Derzeit sind in dem vorgesehenen Stockwerk sieben Apartments, die auch bewohnt sind. „Es wäre sicher eine Frage, wie man die Bewohner zu einem Umzug innerhalb des Hauses bewegt. Das wird nicht leicht“, ist sich Buchheit bewusst. Zudem müsste Personal gesucht werden, denn bisher leben in der Einrichtung ältere Menschen, die wenig Pflegebedarf haben. Neben einem Umbau müsste also auch hier aufgestockt werden.

Der Verwaltungsrat hat den Vorständen den Auftrag erteilt, einen Businessplan für die Kurzzeitpflegeplätze in Rain zu erstellen.

