Ortsverein der SPD blickt 100 Jahre zurück

Plus Festrednerin Ulrike Bahr würdigt das Engagement der Sozialdemokraten und die Entwicklung ihrer Heimatstadt.

„Wir blicken heute in 90 Minuten auf 100 Jahre zurück, das ist nicht einfach.“ Festrednerin Ulrike Bahr brachte es bei der Feierstunde des Wemdinger SPD-Ortsvereins im Gasthaus Zur Ente auf den Punkt. Trotzdem gelang ein stimmungsvoller Festakt, bei dem die eigens erstellte achtseitige Chronik zur 100-jährigen Geschichte des Ortsvereins reges Interesse unter den Gästen fand. Gewürdigt wurde vor allem der Einsatz der Wemdinger Sozialdemokraten für ihre Heimatstadt.

Ulrike Bahr erinnert an Zeit vor und nach Erstem Weltkrieg

Festrednerin Bahr ist in Wemding aufgewachsen, sitzt seit 2013 im Bundestag und ist Vorsitzende der Augsburger SPD. „Es ist etwas ganz Besonderes, hier sein zu dürfen“, meinte sie. Ulrike Bahr erinnerte an die bewegten Zeiten vor 100 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg – auch im damals halb so großen Wemding. Eine Gruppe engagierter Bürger um Hans Im habe den Ortsverband einst gegründet. „Wir hatten immer Personen in der Partei, die sich gewehrt haben“, erinnerte die 55-Jährige. Die Sozialdemokratie habe sich bundesweit wie auch in Ortsverbänden wie Wemding immer für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität eingesetzt, betonte die ausgebildete Lehrerin. Aus einem „Landstädtchen“ mit 2500 Einwohnern habe sich ihre Heimatkommune zu einem dynamischen Ort mit starker Wirtschaftsleistung entwickelt, würdigte Bahr. Eines freute sie speziell: „Wo ich zur Grundschule ging, entstehen heute Sozialwohnungen.“ Auch bei der Kinderbetreuung habe Wemding ein gutes Angebot.

Kurz ging die Abgeordnete auf die Situation im Bund ein. Die Regierung mit der Union sei eine „Zweckvereinbarung“ – man leiste aber gemeinsam bessere Arbeit als in der öffentlichen Meinung ankomme. Mit Blick auf die vom Ortsverband erstellte Chronik meinte Bahr: „Es war nicht immer leicht, SPD-Mitglied zu sein.“ Aktuell seien die jüngsten Wahlergebnisse und Umfragen belastend. Trotzdem gehe man kämpferisch und mit guten Ideen in die Kommunalwahlen: „Eure ehrenamtliche Arbeit in den Ortsverbänden ist dabei ein echter Schatz für unsere Partei.“

"16 mutige Männer" gründen Ortsverband

In der Chronik erfährt man, dass es vor 100 Jahren „16 mutige Männer“ – Arbeiter und selbstständige Handwerker – waren, die den Ortsverband gründeten. Ihre Namen wurden aus Angst vor Repressalien nur auf einem Bierdeckel notiert. Mitgründer Hans Im legte 1933 als einziger verbliebener SPD-Stadtrat nach bereits erfolgter Schutzhaft aus Sorge für die Familie sein Mandat nieder. Hans Im war auch bei der Neugründung nach der Nazi-Herrschaft dabei. In den folgenden Jahrzehnten waren es dann vor allem Josef Trollmann und Günther Reichel, welche die Wemdinger SPD entwickelten und auch als Bürgermeisterkandidaten beachtliche Ergebnisse erzielten.

Der größte Erfolg des Ortsverbandes folgte 1990. Jürgen von Streit zog als erster und bislang einziger SPD-Bürgermeister ins Rathaus ein, nachdem er in einer Stichwahl denkbar knapp vor Amtsinhaber Willy Fackler (1718 zu 1711 Stimmen) lag. In von Streits 18-jähriger Amtszeit wurden der Chronik nach zukunftsweisende Projekte initiiert und umgesetzt.

Seit 2008 stellt die SPD mit Hans Roßkopf den Zweiten Bürgermeister und setzt sich laut eigener Ziele speziell für Soziales, Senioren und medizinische Versorgung ein.

Gutes Miteinander im Stadtrat Wemding

Bürgermeister Martin Drexler gratulierte im Namen der Stadt. Die Mitglieder des Ortsverbandes hätten sich in den 100 Jahren stets für die Entwicklung Wemdings eingesetzt. Der Rathauschef erwähnte auch das aktuelle gute Miteinander im Stadtrat. „Macht weiter so“, appellierte er an die SPD-Vertreter des Gremiums. Gemeinsam könne man Wemding in eine gute Zukunft führen. Den Ortsvorsitzenden Heidi Vogel und Richard Graf – die mit Zweitem Bürgermeister Roßkopf durch den Abend führten – sowie Festrednerin Bahr überreichte er jeweils ein Präsent.

Weitere Grußworte sprachen Unterbezirksvorsitzender Christoph Schmid sowie Landratskandidat Peter Moll. Dieser erwähnte dabei auch die bereits im Jahr 917 gegründete Wemdinger Hospitalstiftung als vorbildliches Erfolgsmodell.

Mit Auftritten zwischen den Grußworten sorgte die „singende Schreinermeisterin“ Anna Unflath für musikalische Farbtupfer.

