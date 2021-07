Otting

19.07.2021

Sicherheit in Otting: Hochwasserschutz wird sabotiert

Weil ein Unbekannter an diese Stelle eines der Regenrückhaltebecken in Otting sabotiert hat, funktioniert das Hochwasser-Schutzsystem nicht mehr richtig.

Plus Ein Unbekannter hantiert an einem Regenrückhaltebecken in Otting. Der Gemeinderat ist besorgt – gerade mit Blick auf die Flutkatastrophe im Westen.

Von Wolfgang Widemann

Viele Bürger in der Gemeinde Otting blicken seit einigen Tagen besonders gespannt auf die verheerenden Fluten in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Schließlich erlebte auch das kleine Juradorf im August 2017 nach einem gewaltigen Starkregen eine bis dahin nicht für möglich gehaltene Überschwemmung. Umso irritierter ist Bürgermeister Wolfgang Lechner nun über das Verhalten eines Unbekannten. Der hat zum wiederholten Male die mechanische Steuerung eines Regenrückhaltebeckens am südlichen Ortsrand manipuliert – und damit das Hochwasser-Schutzsystem der Gemeinde ein Stück weit lahmgelegt.

