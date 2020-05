vor 16 Min.

Otting hat erstmals drei Bürgermeister

Plus Wolfgang Lechner ist Rathauschef in Otting. Das erste Mal gibt es auch einen Dritten Bürgermeister.

Von Thomas Unflath

Eine neue Ära hat in der kleinen Juragemeinde Otting begonnen: In der ersten Sitzung am Dienstagabend wurde Wolfgang Lechner als neuer Bürgermeister und Nachfolger von Johann Bernreuther vereidigt. Auch drei Ratsmitglieder legten – bei ausreichend Abstand – im Rathaus ihren Amtseid ab. Erstmals gibt es in Otting in Person von Alois Kleinle einen Dritten Bürgermeister.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Lechner will an Politikstil seines Vorgängers weiterführen Lechner gratulierte allen acht Gemeinderatsmitgliedern zum Einzug ins Gremium, speziell den Neulingen. „Es ist nicht selbstverständlich, sich in der heutigen Zeit zum Wohle der Gemeinde zu engagieren“, dankte der neue Bürgermeister für die Bereitschaft, die Zukunft des Ortes mitzugestalten. Ganz wichtig sei ihm, so Lechner, das „harmonische Miteinander“, das unter seinem Vorgänger Bernreuther herrschte, weiterzuführen. „Daran sollten wir anknüpfen.“ Lechner weiter: „Demokratie soll gelebt werden. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein, sollten aber ohne Streit auseinandergehen.“ Die gute Kooperation im Rat sei einer der Hauptgründe gewesen, dass er überhaupt für das Amt kandidierte, so der Rathauschef. Das an Lebensjahren älteste Gremiumsmitglied Herbert Löfflad übernahm gemäß den Verordnungen die Vereidigung von Lechner. Die neuen Gemeinderäte (von links) Verena Galgenmüller, Daniel Frenz und Dietmar Wegert. Bild: Unflath Dieser wiederum begrüßte die drei Neulinge und nahm ihnen den obligatorischen Amtseid ab. Dabei handelte es sich um Verena Galgenmüller und Daniel Frenz (beide von der Freien Wählergruppe/Arbeiter) sowie Dietmar Wegert ( CSU). Frenz rückte für die ursprünglich gewählte Martina Herzner nach. Da diese in Teilzeit auch in der Gemeindeverwaltung arbeitet und diese Doppelfunktion nach neuen Regelungen nicht mehr erlaubt ist, verzichtete Herzner auf ihren Sitz im Gremium. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bei der Wahl seiner Stellvertreter – bisher gab es in Otting nur einen davon – informierte Lechner über klare Empfehlungen des Gemeindetags und der Verwaltungsgemeinschaft Wemding, ab sofort auch einen Dritten Bürgermeister zu benennen. Die Ratsmitglieder zeigten sich damit einverstanden. Herbert Löfflad ist wieder Zweiter Bürgermeister Als Zweiter Bürgermeister wurde der bisherige Inhaber dieses Postens, Herbert Löfflad (FW/Arbeiter), vorgeschlagen, der acht Jastimmen erhielt (eine Enthaltung). Löfflad selbst brachte Alois Kleinle (CSU) als erstmaligen Dritten Bürgermeister ins Spiel. Auch dieser erhielt acht Stimmen bei einer Enthaltung. Lechner war im Vorfeld der Kommunalwahl von beiden in Otting antretenden Gruppierungen nominiert worden und hatte als einziger Bürgermeisterkandidat ein Ergebnis von 91 Prozent der Stimmen erhalten. Lesen Sie auch: Rekord-Baumaßnahme in Blossenau beginnt

Das größte Projekt kam für Johann Bernreuther am Ende

Ottinger Schützen müssen ihr Fest schon wieder absagen

Themen folgen