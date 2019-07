vor 20 Min.

Parkstadt: Die soziale Stadt in der Stadt

Die Parkstadt feierte „60+1“. Worum es dabei ging.

Vor dem Mehrgenerationenhaus in der Parkstadt sind Stände mehrere aufgebaut. Auch eine große Bühne steht vor mehreren aufgestellten Bierzeltgarnituren. Viele Einwohner aus der Parkstadt tummeln sich auf dem kleinen, aber sehr ansprechend hergerichteten Festplatz. Zusammen wird ein Jubiläum gefeiert - „60+1 Jahre Parkstadt und 10+1 Jahre Mehrgenerationenhaus“. Durch den Bau des neuen Einkaufszentrums wurde im vergangenen Jahr auf eine Feier verzichtet, weshalb das Jubiläum mit einem Jahr Verspätung zelebriert wird.

Die Bundeswehr machte den Anfang

Es ist ein buntes Treiben, bei dem Kinder von der Sebastian-Franck-Schule auf der Bühne singen und tanzen. Im Publikum sind jedoch auch Parkstädter der ersten Stunde zu finden. Sie trinken Kaffee, essen und unterhalten sich angeregt. Eine davon ist Simone Mack. Die ehemalige Lehrerin wohnt seit dem 6. November 1973 in der Parkstadt und kann sich noch gut an die Anfänge des Stadtteils erinnern: „Als mein Mann und ich hier hergezogen sind, war die Bevölkerung noch sehr gering. Damals war die Auffahrt von Berg in die Parkstadt noch nicht gemacht und alles war sehr beschaulich.“

Dann sei die Bundeswehr gekommen und auch türkische Familien hätten sich in der Parkstadt niedergelassen.

Russlanddeutsche kamen nach der Wende

„Die heutige Firma Airbus hat damals in der Türkei viele Arbeiter geworben, die dann auch in der Parkstadt gewohnt haben. Bei der Bundeswehr haben sich auch viele Familien hier angesiedelt, damit ist die Einwohnerzahl schon deutlich angestiegen. Da sind auch mehrere Wohnblöcke entstanden“, erinnert sich die 75-Jährige. Etwas Probleme habe es dann ab 1990 gegeben, als die russische Bevölkerung in die Parkstadt kam.

„Es waren etwa 900 Leute, die auf einen Schlag in die Parkstadt gekommen sind. Weil die Panzerattilerie der Bundeswehr 1992 aus der Parkstadt weggegangen ist, sind viele Wohnungen frei geworden, in denen man dann diese Familien untergebracht hat“, berichtet Mack. Die jüngere Generation hätte sich zwar gut integriert und auch in der Schule engagiert gezeigt, Probleme habe es aber viel mit den Älteren gegeben, erinnert sich die Lehrerin. „Viele wollten nicht Deutsch lernen. Das war ein Problem, weil es viele so auch ihren eigenen Kindern dadurch schwer gemacht haben.“

Hier soll jeder eine Heimat finden können

„Damals wie heute war Bürgermeister Jörg Fischer eine große Hilfe für die Einwohner der Parkstadt“, lobt die ehemalige Lehrerin. Fischer, der auch als Quartiersmanager des Stadtteils fungiert, wohnt mit seiner Frau seit Oktober 1979 ununterbrochen in der Parkstadt. „Ich wohne seit der Zeit sehr gerne hier und bin Parkstädter aus Leidenschaft“, erklärt er. „Ich konnte, als die russische Bevölkerung in den Neunzigern kam, meine Sprachkenntnisse einsetzen. Russisch habe ich bei der Bundeswehr gelernt. Das war von Vorteil, um die Leute besser zu integrieren und auch mitzunehmen. Freiheit bedeutete für einige damals, zu tun, was sie wollen. Ich habe den Kontakt gesucht und wollte den Menschen eine Zukunft geben. Durch Schule, eine Ausbildung und Aussichten auf einen Beruf. Heutzutage haben wir mit zugezogenen Einwohnern keine Probleme mehr“, berichtet Fischer.

Er möchte jedem Menschen vermitteln, eine Heimat zu haben, egal woher die Leute kämen, so der Quartiersmanager. Mit dem Projekt „Soziale Stadt“ habe man auch 2005 offiziell die Integration weiter vorangetrieben, betont Fischer. Er selbst gerät beim Reden über die Parkstadt ins Schwärmen. „Wir sind ein grüner Stadtteil, haben meiner Meinung nach das schönste Freibad Bayerns und beheimaten viele Menschen aus verschiedenen Nationen. Ich weise zwar in meiner Funktion auch auf die Regeln unserer Gesellschaft hin, aber an die müssen sich Einheimische genauso halten wie andere auch. Und mittlerweile haben wir sehr viele Menschen gut integriert.“

