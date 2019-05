16:16 Uhr

Philipp Lahm macht Donauwörther Schüler fit

Die Schüler der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth sollen eine Woche lang lernen, wie fit sie werden können - mit prominentem Motivator.

Die Philipp Lahm-Schultour macht Station an der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth. Ziel der Schultour ist es, so vielen Kindern wie möglich Spaß an Bewegung und gesunder Ernährung zu vermitteln und deren soziale Kompetenzen zu stärken.

„Dazu haben wir gemeinsam mit der Philipp Lahm-Stiftung ein Konzept entwickelt, mit dem die Mädchen und Buben die Inhalte spielerisch entdecken können und mit Spaß lernen“, sagt Cornelia Zink von der AOK in Donauwörth.

An 14 Schulen war die Philipp Lahm-Schultour im vergangenen Jahr zu Gast, rund 1400 Schülerinnen und Schülern aus 56 Klassen haben sich an den Aktivitäten beteiligt. „Wir sind in diesem Jahr eine von 20 Schulen in Bayern, an der die Philipp Lahm-Schultour gastiert und wir freuen uns sehr auf spannende und ereignisreiche Momente rund um die Gesundheit“, sagt Heike Ritzka, Rektorin der Ludwig-Auer-Schule.

Philipp Lahm will Kinder motivieren

Die Tour umfasst eine Aktionswoche an der Schule, Elternabende sowie Lehrer-Fortbildungen. Die Inhalte der Aktionswoche werden innerhalb von zwölf Monaten mit Unterstützung von AOK-Gesundheitsexperten im Schulunterricht erneut thematisiert. „Ich freue mich, wenn wir die Schüler zum Nachdenken anregen und durch die Tour dazu motivieren können, gesunde Ernährung und Bewegung zu selbstverständlichen Themen in ihrem Alltag und Leben zu machen – zu Themen, an denen sie Spaß haben“, betont Ex-Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm, Gründer der Stiftung. In der Aktionswoche entdecken die Kinder an drei interaktiven Stationen die Angebote zu den Themen Bewegung, Ernährung und Persönlichkeit.

Motivation per Videobotschaft

Zu Beginn motiviert Philipp Lahm per Videobotschaft die Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen. An den Stationen gibt er weitere Hinweise zu den Themen, anwesende Präventionsexperten unterstützen die Kinder bei ihrer Entdeckungsreise.

Beim Besuch der Stationen erhalten die Kinder Tipps, wie man sich im Alltag gesundheitsgerecht verhält. Diese Tipps setzen die Kinder nach der Aktionswoche selbstständig oder mit Unterstützung der Lehrkraft um. „Wir wollen damit eine nachhaltige Wirkung der Philipp Lahm Schultour gewährleisten“, so Cornelia Zink. Dafür seien auch die Elternabende gedacht. (dz)

Weitere Informationen zur Philipp Lahm Schultour und wie man die Tour an die eigene Schule holen kann, gibt es bei Verena Stegmeier vom AOK-Schulservice in Donauwörth unter der Rufnummer 0906 / 76-139 oder per E-Mail unter verena.stegmeier@by.aok.de.

