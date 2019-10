11:06 Uhr

Polizei erwischt zwei Drogenhändler

Männer haben in Donauwörth Rauschgift und drogentypische Utensilien bei sich.

In der Nacht auf Montag hat die Polizei in Donauwörth zwei mutmaßliche Drogenhändler erwischt. Die Beamten kontrollierten das Duo gegen Mitternacht in der Dillinger Straße. Dabei händigte einer der Männer den den Gesetzeshütern vier Ecstasy-Tabletten aus. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten bei den beiden Gambiern, die ihren Wohnsitz aktuell im Allgäu haben, weitere Ecstasy-Tabletten, Marihuana im zweistelligen Grammbereich, eine Feinwaage sowie Dollar- und Euroscheine in einer Stückelung, die für Drogengeschäfte typisch ist. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Nachdem die Verdächtigen erkennungsdienstlich behandelt worden waren, konnten sie die Inspektion in Donauwörth wieder verlassen. (dz)

