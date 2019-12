vor 17 Min.

Polizei klärt räuberischen Diebstahl auf

Der Täter hatte in einem Laden in der Innenstadt Waren geklaut und eine Frau umgestoßen. Nun in ist er gestellt - und für viele weitere Fälle verantwortlich.

Die Polizei hat einen räuberischen Diebstahl aufgeklärt, der sich schon am Mittwoch, 4. Dezember, in der Donauwörther Innenstadt ereignet hat. Damals hatte sich ein Mann in einem Pressegeschäft Waren im Wert von über 50 Euro in seine Tasche gesteckt und vorgegeben, diese mit EC-Karte bezahlen zu wollen. Jedoch nahm der Mann seine Karte vor dem Ende des Bezahlvorganges wieder vom Terminal und verließ fluchtartig mit der Beute das Geschäft.

Dessen 60-Jährige Besitzerin sowie eine Kundin folgten dem Mann und stellten ihn vor dem Laden. Dort kam es den Beamten zufolge zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf sich der Tatverdächtige mit Gewalt losriss und flüchtete. Eine der Frauen kam durch einen kräftigen Stoß des Mannes zu Sturz.

Eine Sofortfahndung durch die Polizei blieb ohne Erfolg. Aus ermittlungstaktischen Gründen erfolgte zunächst kein Presseaufruf, erklären die Beamten nun.

Aufgrund einer Auswertung des Videomaterials konnte nun von Ermittlungsbeamten der Polizeiinspektion Donauwörth ein 36-jähriger, überörtlich agierender Wohnsitzloser als Tatverdächtiger festgestellt werden. Der Mann ist bereits für eine Vielzahl von gleich gelagerten Fällen im gesamten Bundesgebiet verantwortlich, so die Gesetzeshüter. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Räuberischem Diebstahl.

