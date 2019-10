13:13 Uhr

Polizei rätselt: Einbruch oder Sachbeschädigung?

Spuren an der Eingangstüre werden untersucht

Am Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 7.25 und 10.30 Uhr die Eingangstüre eines frei stehenden Einfamilienhauses in der Donauwörther Abt-Königsdorfer-Straße beschädigt. Einem 44-jährigen Bewohner fiel ein ramponiertes Schließblech an der Fronttüre auf und er informierte die Polizei. Nach der Spurenlage könnten Fußtritte den Schaden verursacht haben. Nach ersten Erkenntnissen ist aber niemand unbefugt in das Gebäude eingedrungen. Ob es sich um einen Einbruchsversuch oder eine Sachbeschädigung handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.