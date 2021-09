Herzinfarkt am Steuer: Dramatische Szenen in Rain

Ein Autofahrer bricht am Steuer seines Auto in Rain zusammen. Der Pkw rollt unkontrolliert durch die Stadt.

Dramatische Szenen haben sich am Samstag in Rain abgespielt. Durch akute gesundheitliche Probleme geriet ein Auto, mit dem ein 65-Jähriger unterwegs war, im Bereich der Neuburger Straße außer Kontrolle. Es kam zu einem Unfall.

Die unkontrollierte Fahrt verläuft über eine Strecke von rund 200 Metern

Die Vorkommnisse ereigneten sich gegen 11.45 Uhr, teilt die Polizei mit. Der Mann war den Erkenntnissen zufolge auf dem Nelkenweg in südlicher Richtung unterwegs. Während der Fahrt erlitt der 65-Jährige einen Herzstillstand. Folge: Der Pkw rollte führerlos über die Kreuzung mit der Neuburger Straße und von dort in den Hortensienweg in Richtung Erlenweg. Die Strecke hatte insgesamt eine Länge von etwa 200 Metern. Dabei schoss der Wagen auch ein kurzes Stück über eine Grünfläche.

Das Auto prallte zunächst gegen den Zaun eines Einfamilienhauses, touchierte einen geparkten Pkw und krachte schließlich gegen eine Gartenhütte. An dieser kam das Fahrzeug zum Stehen. Durch glückliche Umstände kamen dem Wagen keine Passanten in die Quere. Dem Vernehmen hielt sich nur wenige Augenblicke vor dem Unfall ein Kind in dem genannten Bereich auf.

Zeugen beobachteten das Geschehen und eilten nach Auskunft der Polizei dem 65-Jährigen zu Hilfe. Bei dem Mann konnten weder Puls noch Atmung festgestellt werden. Die Ersthelfer reagierten den Beamten zufolge gedankenschnell. Passanten begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Währenddessen besorgte die Freiwillige Feuerwehr Rain, die alarmiert worden war, umgehend einen Defibrillator in einem örtlichen Geldinstitut. Der Einsatz des Geräts hatte zunächst Erfolg, so die Polizei: „Das Kammerflimmern konnte gestoppt werden.“

Der Fahrer stirbt später in der Klinik

Der Rettungsdienst brachte den Mann in die Uniklinik Augsburg. Leider, so teilt die Inspektion Rain am Sonntag mit, starb der Mann trotz der geschilderten Rettungsmaßnahmen wenige Stunden später in der Klinik.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Aufgrund der Umstände sei die Ursache für den Unfall aber wohl klar. An dem anderen Pkw, an dem Zaun und an der Hütte entstand ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro. (wwi/dz)