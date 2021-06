Rain

Sind die Feuerwehren in Rain gut aufgestellt?

Die Stadt Rain wird einen Feuerwehrbedarfsplan in Auftrag geben.

Plus Der Stadtrat Rain beschließt, einen Feuerwehrbedarfsplan in Auftrag zu geben. Was dieser zum Ziel hat und warum er einhellig für notwendig erachtet wird.

Von Barbara Würmseher

Brände, Explosionsgefahr, Verkehrsunfälle, technische Hilfestellungen, Notlagen aller Art: Tritt der Ernstfall ein, müssen Feuerwehren binnen zehn Minuten am Einsatzort sein und dann auch personell und mit der entsprechenden Ausstattung für die jeweilige Situation gerüstet sein. Nur unter diesen Voraussetzungen macht das Feuerwehrwesen überhaupt Sinn.

