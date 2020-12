vor 33 Min.

Randalierer wütet sich durch Donauwörth

Mit einen ungewöhnlichen Randalierer befasst sich die Polizei in Donauwörth.

In der Nacht auf den 26. Dezember beschädigt ein unbekannter Täter Autos und ein Fahrrad in Donauwörth. Spur der Zerstörung in der Innenstadt.

In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember 2020 wütete ein bisher unbekannter Täter im Bereich der Innenstadt Donauwörths. Derzeit sind der Polizeiinspektion Donauwörth insgesamt 19 Fälle von Vandalismus bekannt.

Der Täter riss unter anderem zwölf Auto-Kennzeichen von fremden Fahrzeugen weg. Er entfernte sowohl vorne und teilweise auch hinten die Schilder. Diese wurden entweder am Tatort „zusammengeknüllt“ aufgefunden, aber auch in den Kaibach oder in die „kleine Wörnitz“ geworfen.

Der Unbekannte beschädigte weiterhin drei Briefkästen und riss die Abdeckung eines Telefonverteilers von der Außenmauer eines Hauses. Ein Fahrrad fanden die Gesetzeshüter in der Promenade - Zum Thäle an dem Straßenschild „Promenade 51“ beschädigt auf. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein rotes Herren-Citybike der Marke Rex/Alutouristik. Der Eigentümer ist derzeit nicht bekannt.

Blumenkübel in Donauwörth bekommen seine Wut ab

Im Bereich der Hindenburgstraße 21 vor der Gaststätte La Kami warf der Täter mehrere Blumenkübel um, wobei einer der Töpfe dabei kaputt ging. Einen Mülleimer, den die Stadt Donauwörth in der Promenade aufgestellt hat, riss der Täter ebenfalls weg und warf diesen in den Kaibach.

Die Tatorte befinden sich im Bereich der Innenstadt von Donauwörth, Pflegstraße -Promenade - Adolf-Kolping-Straße - Bahnhofstraße - Zum Thäle. Der Täter verursachte dadurch einen Sachschaden von etwa 1800 Euro, schätzt die Polizei Donauwörth. Derzeit sind der Polizei keine Hinweise auf den Täter bekannt.

Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 in Verbindung setzen. (dz)

