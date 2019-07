vor 41 Min.

Schnellstes Internet für Monheim

440 Haushalte können sich an Glasfasernetz anschließen lassen

Eine Reihe Bewohnern im Stadtgebiet von Monheim kann jetzt einen Anschluss an schnelleres Internet haben. Die ersten von insgesamt rund 440 Haushalten in der Kernstadt (Krautgarten, Raiffeisenstraße, Donauwörter Straße, Hagenbuch, Rappenfeld II), in Warching, Liederberg, Wittesheim, Ried, Rothenberg, Kreut, Kölburg und einigen Gehöften können jetzt schneller im Internet surfen. Das teilt die Stadt mit, nachdem die entsprechenden Leitungen verlegt und Anschlüsse geschaffen worden sind. Die restlichen Glasfaseranschlüsse sollen in den nächsten Monaten in Betrieb gehen. Im neuen Netz sind laut Pressemitteilung Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich. Das gelte auch für Musik- und Video-Streaming oder das Speichern in der Cloud.

Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Beim Hochladen auf bis zu 40 Mbit/s. Die Telekom hat dafür rund 38 Kilometer Glasfaser verlegt. Außerdem hat sie 13 Verteiler neu aufgestellt oder mit moderner Technik aufgerüstet.

Eine der schnellsten Internet-Kommunen in Deutschland

Zusätzlich wurde der Stadt zufolge ein zweiter Vertrag zum Netzausbau mit Bandbreiten bis zu 1 Gbit/s unterschrieben. Hiervon könnten nach dem Ausbau 55 Haushalte profitieren. Bürgermeister Günther Pfefferer erklärt: „Monheim hat eine Auffahrt zur Datenautobahn. Mehr noch: Monheim gehört jetzt zu den schnellsten Internetkommunen in Deutschland.“ Die Stadt werde damit als Wohn- und Arbeitsort noch attraktiver. Holger Betz von der Telekom stellt fest: Eine moderne Infrastruktur sei ein digitaler Standortvorteil – für jeden Haushalt, jede Immobilie und die gesamte Gemeinde. (dz)

