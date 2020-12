10:29 Uhr

Schwerer Arbeitsunfall in Monheimer Firma

Ein 60-Jähriger wird bei einem Arbeitsunfall in Monheim verletzt. Er muss im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)

In Monheim kommt es zu einem folgenschweren Arbeitsunfall, bei dem ein 60-Jähriger schwer verletzt wird

Schwere Armverletzungen hat sich ein 60-Jähriger in einer Monheimer Firma zugezogen. Der Arbeiter war laut Polizeiangaben gerade dabei eine Maschine zu reinigen, als sein Arm von der Maschine erfasst und massiv eingequetscht wurde. Der Mann erlitt dabei mehrfache Knochenbrüche am Arm und wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth gebracht. Die zuständige Berufsgenossenschaft wurde informiert. (dz)

