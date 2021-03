vor 20 Min.

Sich den Erziehungsexperten nach Hause holen

Die Vorteile der Online-Hilfe de Familienberatung werden gerade in Pandemiezeiten deutlich

„Ich habe schon lange darüber nachgedacht, aber jetzt traue ich mich, mir Hilfe zu holen.“ So oder ähnlich beginnen viele Anfragen, die über das Caritas-Online-Portal bei Cornelia Blässing und Barbara Rembold, Erziehungsberaterinnen der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Donau-Ries, eingehen. Gerade in der Corona-Zeit werde Online-Beratung zunehmend in Anspruch genommen, weiß Blässing, Leiterin der Einrichtung. „Weil Corona viele Schwierigkeiten in Familien nicht nur erzeugt, sondern auch vorhandene oder schwelende Konflikte verschärft.“ Jugendliche könnten ihre Freunde kaum treffen und fänden wenig Ablenkung, strittige Eltern könnten sich wenig ausweichen. Hinzu kommt: Beschulung von zu Hause belaste die ganze Familie.

Auf dem Online-Beratungsportal der Caritas kann jeder eine schriftliche Anfrage senden und erhält innerhalb von 48 Stunden die Antwort einer Fachkraft in der Nähe. „Menschen, die aufgrund der familiären oder beruflichen Situation wenig Zeit haben, um eine Beratungsstelle aufzusuchen, kommt die Online-Beratung gelegen“, so Rembold. Die Beratung ist örtlich und zeitlich flexibel. Eltern brauchen keinen Babysitter, Berufstätige können abends oder nachts schreiben und Jugendliche oder Elternteile in problematischen Bezieungen kommen nicht in Rechtfertigungsnot, da sie ihr Zuhause nicht verlassen müssen.

Der Ratsuchende bestimme, ob er seine Identität preisgeben möchte oder nicht. Dadurch sei die anonyme Online-Beratung ein sehr niederschwelliges Angebot. Wer ein Problem hat, kann erst einmal ausprobieren, ob die Beratung oder die beratende Person zu einem passen. „Somit ist das Angebot auch für Menschen mit wenig Beratungserfahrung gut geeignet, oder Menschen, die sich schwertun, Hilfe aufzusuchen oder in Anspruch zu nehmen“, sagt Blässing. Man stehe nicht unter Druck, Fragen des Beraters direkt zu beantworten. Die Online-Beratung passiere durch den Mailkontakt zeitversetzt. „So kann sich jeder in Ruhe Gedanken machen, was er schreibt“, so Rembold.

Ein wichtiger Aspekt der Caritas-Online-Beratung ist die Regionalität. Wer beim Versenden seiner Anfrage die eigene Postleitzahl angibt, landet bei einer Beratungsstelle in der Nähe. Das bedeutet, dass der Beratungsprozess auch in eine andere Form der Beratung überführt werden kann, wenn der Klient das wünscht. „Viele kommen irgendwann zu einer persönlichen Beratung an unsere Beratungsstelle. Ein Angebot, kein Muss“, sagt Rembold. Dabei gebe es für keine Problematik ein Patentrezept, so Blässing. „Wir schauen uns gemeinsam mit unseren Klienten ihre ganz individuellen Situationen an und machen uns auf die Suche nach passgenauen Lösungswegen. Jeder Mensch ist anders, jede Situation unterscheidet sich, Ressourcen sind unterschiedlich vorhanden.“ (pm)

Über www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung gelangt man zum Beratungsportal der Caritas Deutschland. Die Kinder- und Jugendhilfe Donau-Ries ist in der Äbtissin-Gunderada-Straße 3, in Donauwörth untergebracht. Telefon 0906/746600, E-Mail eb.donauries@kjf-kjh.de. Mit Außenstelle in Nördlingen.

