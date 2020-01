vor 4 Min.

Silvester: Heckenbrände lösen Alarm aus

Diverse Heckenbrände in Oberndorf und Rain haben an Silvester die Feuerwehren auf Trab gehalten.

An Silvester gegen 23.40 Uhr kam es zum Brand an einer Thuja Hecke im Oberndorfer Ortsteil Eggelstetten. Kurz darauf, zum Jahreswechsel, geriet eine Thuja Hecke in Rain in der Bayernstraße in Brand. Beide Brände sind nach ersten Erkenntnissen auf Silvester-Feuerwerkskörper zurückzuführen. Die Brände beschäftigten in Eggelstetten die Freiwilligen Feuerwehren Oberndorf und Mertingen mit gut 30 Einsatzkräften und in Rain die Freiwillige Feuerwehr Rain mit etwa 20 Kräften. Es entstanden laut Polizei Sachschäden von jeweils rund 500 Euro. (dz)

Themen folgen