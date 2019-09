23.09.2019

So hart trifft es die Urlauber aus der Region

Der Reiseveranstalter Thomas Cook ist insolvent. Was das für die Kunden bedeutet

Von Alexander Millauer

Einer der größten Reiseveranstalter Europas, Thomas Cook, ist pleite. Diese Nachricht hat am Montagmorgen hohe Wellen geschlagen. 140000 Urlauber sind derzeit alleine mit dem deutschen Reiseveranstalter von Thomas Cook unterwegs.

Auch für Isabel Klauser war die Nachricht nach eigenem Bekunden ein Schock. Die Betreiberin des Reisestudios in Donauwörth spricht von einer „Tragödie“, die sich ereignet habe. Trotzdem habe sich die Insolvenz des britischen Reiseveranstalters schon lange abgezeichnet, sagt Klauser. „Seit einigen Monaten haben wir befürchtet, dass es so weit kommt. Deswegen haben wir generell keine Reisen mehr über Thomas Cook gebucht“, erklärt sie und ergänzt: „Es tut uns aber wirklich im Herzen weh. Thomas Cook war unser zweitgrößter Veranstalter.“ Außer Frage stehe für sie, dass die Bundesregierung nun der deutschen Fluggesellschaft Condor unter die Arme greift. Sie ist eine Tochtergesellschaft von Thomas Cook.

Zurückhaltender war auch Ines Hönle, Inhaberin des Reisebüros „Reisen am Tor“ in Wemding, in den vergangenen Monaten. Da sie nicht sehr eng mit Thomas Cook verbandelt gewesen sei, habe sie ihre Kunden im Vorfeld über die prekäre Situation beim britischen Reiseveranstalter aufgeklärt. Entscheiden sollten ihre Kunden schließlich selbst, ob sie das Risiko einer Reise mit Thomas Cook auf sich nehmen wollten oder nicht. Die meisten haben sich wohl gegen den Veranstalter entschieden – denn betroffene Urlauber habe sie glücklicherweise nicht, sagt Hönle und ergänzt: „Überrascht hat mich die Nachricht der Insolvenz nicht.“

Anders ist die Situation im Reisebüro von Claudia Detter in Rain. Sie hat Urlauber, die von der Insolvenz betroffen sind. Zurückgeholt würden die Leute auf jeden Fall, versichert Detter – nur wie, das stehe noch nicht fest. „In den nächsten zwei Tagen steht alles auf der Kippe“, sagt Detter.

Am Dienstag und Mittwoch brauchen sich Thomas-Cook-Reisende gar nicht erst auf den Weg zum Flughafen machen. Für die beiden Tage sind alle Flüge des Reiseveranstalters gestrichen. Kunden, die aktuell im Urlaub sind, müssten sich an die dortige Reiseleitung von Thomas Cook wenden, erklärt Detter. Genaueres, wie man nach der Pleite nun weiter verfährt, stehe aber noch nicht fest, sagt sie. Dafür sei es noch zu früh.

