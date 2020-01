vor 17 Min.

So soll Altpapiersammeln wieder mehr Geld bringen

Die Sammlungen der Vereine bringen kaum noch Einnahmen. Dies soll die neu geregelte Zusammenarbeit des AWV mit der Firma Jilka auch bei Altkleidern ändern.

In vielen Orten im Donau-Ries-Kreis rufen Vereine seit Jahrzehnten regelmäßig zu Altpapiersammlungen auf. Auf der einen Seite ist das gut für die Umwelt, weil das Papier recycelt wird. Auf der anderen Seite bedeutet die Aktion für die Vereine eine gewisse Einnahmequelle. Diese versiegte in der jüngeren Vergangenheit jedoch immer mehr. Grund: Die Rohstoffpreise in diesem Bereich sind im Keller. Die Sammlungen rentieren sich kaum noch. Das soll sich wieder ändern.

Das seit vielen Jahren in der Entsorgungsbranche tätige Unternehmen Jilka Rohstoffe in Wechingen und der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) haben eine umfangreiche Zusammenarbeit bei der Verwertung von Altpapier und Altkleidern beschlossen. Dies geschah vor dem Hintergrund der dramatisch gesunkenen Rohstoffpreise sowohl im Altkleidermarkt als auch bei der Altpapierverwertung. Beide Unternehmen erhoffen sich einer Pressemitteilung zufolge, durch die Kooperation Kosten einsparen zu können. So soll der Rückgang der Erlöse aufgefangen werden.

Aufgabe des BRK

Die Firma Jilka und das Bayerische Rote Kreuz wollen sich – so teilt der AVW mit – gemeinsam auf die Verwertung der Altkleider konzentrieren, da Kleidersammlungen schon immer zu den Aufgaben des Bayerischen Roten Kreuzes gehören. Ob für die Kleiderkammern, die beiden Kleiderläden in Donauwörth und Nördlingen oder auch für die seltener gewordene Vorsorge im Katastrophenfall – „überall wurde und wird gebrauchte und gut erhaltene Bekleidung benötigt“.

BRK-Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer freut sich laut Stellungnahme darüber, mit Jilka seit vielen Jahren einen verlässlichen Partner in Sachen Altkleiderverwer-tung an der Seite zu haben. Durch die Zusammenarbeit erhalte das Bayerische Rote Kreuz Mittel für soziale Projekte und könne sich so beispielsweise im Katastrophenschutz engagieren, da hierfür keine anderen Zuschüsse zur Verfügung stünden: „Daher sind die Einnahmen aus der Verwertung der Altkleider eine wichtige Quelle zur Finanzierung der Arbeit des Bayrischen Roten Kreuzes.“

Qualität sinkt

Firmeninhaber Nico Jilka weist außerdem darauf hin, dass das Aufkommen an Altkleidern weiterhin deutlich steige, aber die Qualität der Ware sinke und immer mehr Müll in den Container zu finden sei. Deshalb bittet er die Bevölkerung, nur saubere Altkleider in die Container zu werfen und diese in sauberen Plastiksäcken zu verpacken: „Lose Kleidung wird wegen der Verschmutzung schnell zum Abfall.“

Landrat Stefan Rößle begrüßt die Zusammenarbeit, sei es doch jetzt möglich, das Engagement der Vereine mit dem AWV als starkem Partner bei der Altpapiersammlung weiter zu belohnen. Andernfalls hätte die Sammlung eingestellt werden müssen. Die Vereine könnten auf den AWV zählen, so Rößle. Die Papiersammlungen würden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten durchgeführt, betont der Landrat, der auch AWV-Vorsitzender ist.

Beitrag zur Nachhaltigkeit

Rößle sieht in der sortenreinen Papiersammlung „einen wichtigen Beitrag zum stofflichen Recycling und damit zur Nachhaltigkeit“. Zudem würden Papier und Kartonagen künftig zunehmend Plastikverpackungen ersetzen: „Damit tragen die Vereine zu mehr Umweltschutz bei.“

In der Erklärung wird auch Toni Kutscherauer, Vorsitzender der SpVgg Deinigen zitiert. Er begrüßt, dass die Vereine weiter die Wertstoffe sammeln können. Dies sei auch ein finanzieller Anreiz. In Deiningen flössen die Erlöse der Sammlungen direkt in die Jugendabteilung und ermöglichten diverse Projekte, wie zum Beispiel Zeltlager und überregionale Turniere.

