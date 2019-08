19:12 Uhr

Sonnenschein und viel Nostalgie beim Feldtag

Bulldog- und Oldtimerfreunde Mertingen locken zahlreiche Besucher an und zeigen Raritäten von früher.

Von Daniel Weigl

Wer am Sonntag mit dem Auto rund um Mertingen unterwegs war, der musste mitunter kurzfristig Geduld aufbringen. Es tuckerten aus alles Himmelsrichtungen Oldtimerfreunde mit ihren alten Schätzen zum „Bschlagacker“ zwischen Mertingen und Lauterbach. Die örtlichen Bulldog- und Oldtimerfreunde luden zu ihrem Feldtag ein.

Rund 450 Aussteller präsentieren ihre Schmuckstücke

Circa 450 Aussteller kamen, um ihre Schmuckstücke zu präsentieren und mit Gleichgesinnten zu fachsimpeln und zu staunen. Zu sehen gab es, neben historischen Traktoren, auch landwirtschaftliche Maschinen, Autos und Motorräder. Clemens Hofer, Vorsitzender der Bulldog- und Oldtimerfreunde, war mit dem Besucherandrang mehr als zufrieden: „Wir sind mit der Resonanz positiv überrascht, wussten wir doch am Samstag noch gar nicht, ob die Veranstaltung stattfinden kann.“ Dauerregen hatte nämlich das Stoppelfeld der Familie Wiesinger, die schon seit vielen Jahren das Gelände dem Verein kostenlos zur Verfügung stellt, aufgeweicht. „Unser Tieflader, mit dem wir eines unserer Schmuckstücke, eine Deutz Planierraupe, Baujahr 1955, transportieren, sank am Samstag noch komplett ein“, erzählt Hofer.

Am Sonntag hatte Petrus aber dann ein Einsehen mit den Oldtimerfreunden und sorgte für herrliches Wetter. Und so schaffte es nicht nur die Planierraupe auf das Gelände, sondern auch zahlreiche Raritäten von anno dazumal. Eicher, Kramer, Lanz, Fendt, Deutz, Hanomag und zahlreiche andere Marken strahlten mit der Sonne um die Wette.

Stolz auf den Lanz Bulldog

So funkelte auch der auf Vordermann gebrachte Lanz Bulldog von Daniel Jung an diesem Augusttag. Eigentlich ist der Schlepper Baujahr 1943 der ganze Stolz von seinem Vater. Doch der 16-Jährige bewachte das Schmuckstück, während der Papa über das Gelände schlenderte. „Wir kommen jedes Mal nach Mertingen und fahren auch regelmäßig auf andere Treffen dieser Art“, erklärte Daniel. Über eine Stunde haben sie bei einer Spitzengeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern aus Holzheim (bei Münster) gebraucht. Vor allem die gesperrte Bahnbrücke in Mertingen habe die Anreise etwas erschwert.

Diese „Probleme“ hatte Walter Gaugenrieder aus dem Mertinger Ortsteil Druisheim nicht. Mit seinem Fendt Favorit 611, Baujahr 1977, war er in nur wenigen Minuten am Ziel. Den Kühlergrill hat er aufwendig lackiert und mit einem Büffel versehen. Gaugenrieder kommt immer wieder gerne auf die Mertinger Feldtage, schließlich gäbe es hier „einen Augenschmaus nach dem anderen zu sehen“.

Das Interesse an den landwirtschaftlichen Maschinen der guten, alten Zeit scheint ungebrochen zu sein. „Wir haben in diesem Jahr über 70 Biertischgarnituren aufgebaut und um halb elf Uhr waren alle schon gefüllt“ freute sich Clemens Hofer und verwies darauf, dass natürlich auch einiges geboten sei. So standen unter anderem Pflugvorführungen, das Ziehen von Gewichten und eine Dreschervorführung auf dem Programm.

Sonderausstellung mit Fendt Geräteträgern

Ein besonderer Höhepunkt war in diesem Jahr eine Sonderausstellung, die dem Fendt Geräteträger gewidmet war. Schließlich wurden in den frühen 1970er-Jahren solche Fendt-Traktoren auch im benachbarten Asbach-Bäumenheim gebaut. Dies veranlasste Moritz Spingler von den Mertinger Bulldog- und Oldtimerfreunden die Ausstellung mit 15 Fahrzeugen zu organisieren. „Das sind alles Traktoren aus Mertingen“, sagte Spingler und zeigte auf die nach Baujahr sortierten Vorzeigestücke. Von 12 bis 115 Pferdestärken war alles dabei. Auch Moritz Spingler hatte mit seinem GT 25 und GT 35 zwei solche Traktoren mitgebracht und schwelgte in Erinnerungen: „Der GT 35 wurde 1976 gebaut, und fällt damit genau in meine Lehrzeit bei Fendt.“ Es sind genau diese Erinnerungen, welche die Feldtage bei Ausstellern und Besuchern hervorrufen und somit so beliebt machen.

