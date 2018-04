Spitzenplatz für den Landkreis

12.04.2018

Eine prosperierende Wirtschaft, ein gutes Arbeitsplatzangebot und eine sehr geringe Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries – das bestätigt die aktuellste Untersuchung des Magazins Focus Money, bei der 401 Regionen verglichen wurden. Das Ergebnis: Der Landkreis belegt den Platz eins in der Kategorie Wachstum und Jobs und ist damit eine der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands. Das berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Nachdem der Landkreis seit Ende 2017 als einziger in Bayern schuldenfrei ist, komme noch ein weiterer Beweis für die Wirtschaftsstärke des Landkreises hinzu. Unter allen 401 verglichenen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten führe der Donau-Ries-Kreis in der Kategorie „Wachstum und Jobs“ das Ranking an. „Keine Überraschung angesichts der niedrigen Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent und einem jährlichen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 4,4 Prozent 2017 im Vergleich zu 2016“, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der Untersuchung wurden wirtschaftliche, soziale und ökonomische Daten in insgesamt fünf Kategorien ausgewertet: Wachstum und Jobs, Firmengründungen, Produktivität und Standortkosten, Einkommen und Attraktivität sowie Lebensqualität. Nur wer in der Gesamtberechnung all dieser Faktoren einen Spitzenwert erzielte, erreichte eine gute Platzierung und wird als Top-Region ausgezeichnet. Insgesamt 21 Einzelindikatoren – von Gewerbeanmeldungen je 1000 Einwohner (Kategorie Firmengründungen) bis zur Straßenkriminalität (Kategorie Lebensqualität) wurden dabei vom Kölner Regionalforscher Wolfgang Steinle ausgewertet.

Gute Platzierungen in der Kategorie Firmengründungen werden an den Gewerbeanmeldungen und dem Saldo der An- und Abmeldungen gemessen. Der Landkreis Donau-Ries belegt hier Platz 191. Trotz einer Platzierung im Mittelfeld ist diese Kategorie die am schlechtesten bewertete der Region.

Dafür gebe es aber eine plausible Erklärung. In Regionen mit einem übergroßen Angebot an gut bezahlten Jobs lasse die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen, nach. Hierzu Landrat Stefan Rößle: „Mit Blick in die Zukunft sollten wir uns hier verstärkt engagieren.“ Auch die Verfügbarkeit und Verbreitung von schnellem Internet werde in dieser Kategorie bewertet und es zeige sich, dass auch dieses Kriterium in der Region noch weiter ausgebaut werden müsse.

In der Kategorie Produktivität und Standortkosten landete der Landkreis „weit vor dem Durchschnitt“ auf Platz 15. Hier zählten die Leistung der Arbeitnehmer und der Unternehmen in der Region, gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Arbeitsstunde und dem Gewerbesteuerhebesatz. Eine große Überraschung sei die gute Platzierung nicht, denn 2017 wurden schon zwei wachstumsstarke Unternehmen aus dem Landkreis mit der Auszeichnung „Bayerns Best 50“ geehrt und hatten es damit unter die 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern geschafft.

In Schwaben sei der Landkreis zudem der einzige mit einem ersten Platz. Nur die Kreise Unterallgäu und Günzburg kamen noch unter die besten zehn in zwei Kategorien. In der Gesamtwertung mit der Berücksichtigung aller sechs Kriterien erreicht Donau-Ries-Kreis Platz 36 und konnte seine Platzierung von 2015 halten. Landrat Rößle ist darauf stolz, zeige es doch den Erfolg jahrelanger Bemühungen, die Kräfte in der Region zu bündeln. „Man sieht, wir sind ein starkes Land für gutes Leben.“ (pm)

