Stadt will „alte Hütten“ abreißen: Behörde dagegen 

Plus Die Stadt Harburg möchte zwei alte, marode Gebäude entfernen. Behörde stellt sich aber dagegen. Wie der Stadtrat dazu steht.

Der Putz ist grau, bröckelt an vielen Stellen ab, die Fensterstöcke sind morsch und in manches Fenster ist eine Holzplatte geklemmt, weil dahinter die Scheibe kaputt ist. Seit Jahrzehnten modert das Gebäude direkt oberhalb des Harburger Rathauses zwischen dem Steilhang und der Schlossstraße vor sich hin. Diesen Zustand kennt Bürgermeister Wolfgang Kilian, seit er 1990 sein Amt antrat. Das marode Haus gehört der Stadt. Die bekam vor etwa acht Jahren auch noch das direkt oberhalb angebaute kleine Wohnhaus von der Eigentümerin überlassen. Auch dieses wird nicht mehr mehr genutzt. Der Zustand der beiden Bauwerke ist laut Kilian nicht nur außen desolat. Sie seien vom Hang her derart „durchfeuchtet“, dass sie auch mit großem Aufwand nicht bewohnbar gemacht werden könnten: „Nach dem ersten Winter hätten wir wieder Schimmelprobleme.“ Für den Bürgermeister gibt es deshalb nur eine Lösung: den Abriss der beiden Häuser. Doch das Landesamt für Denkmalpflege stellt sich quer.

Ein Schandfleck in der Altstadt

In der Sitzung des Stadtrats am Donnerstagabend spricht Wolfgang Kilian von einem „unendlichen Thema“. Gerne würde er die „alten Hütten“, die einen Schandfleck in der Harburger Altstadt darstellen, rasche entfernen und die Fläche neu gestalten. Der Städteplaner, mit dem die Kommune zusammenarbeitet, habe vorgeschlagen, dort „eine Art Carport“ zu errichten. Natürlich müsste man den steilen Hang sichern. Vielleicht wäre auch neuer Wohnraum möglich. Aber: „So weit sind wir noch nicht.“

Bereits im Januar 2018, so lässt der Rathauschef die Öffentlichkeit nun wissen, habe ein Ortstermin mit dem Landesamt für Denkmalpflege stattgefunden. Hauptkonservator Dr. Markus Weis vermerkte anschließend, bei dem Gebäude Schlossstraße 3 handle es sich um „einen kennzeichnenden Bestandteil des Ensembles Harburg, dessen substanzieller Erhalt aus baudenkmalpflegerischer Sicht unverzichtbar ist“. Das Gebäude stehe auf der Denkmalliste – als „Wohnhaus, zweigeschossiger Eckbau mit Satteldach und rustizierten Ecklisenen, 18. Jahrhundert“. Was damit gemeint ist: An den Ecken ist grobes, rauhes Sichtmauerwerk aus Bruch- oder Buckelsteinen zu sehen. Es sei davon auszugehen, dass das Gebäude „über älterem Kern um 1800 oder zum Beginn des 19. Jahrhunderts weitgehend überformt oder neu errichtet wurde“. Der Hauptkonservator kommt zu dem Schluss, dass sich das Haus trotz mangelnden Bauunterhalts und Leerstands in einem „durchaus erhaltungsfähigen Zustand“ befinde.

Der Vorschlag des Landesamts für Denkmalpflege

Weis machte auch gleich einen Vorschlag: „Um die Wohnqualität zu verbessern, wäre es denkbar, das angrenzende Gebäude Schlossstraße 5 in der Weise umzugestalten, dass in der Ebene des ersten Obergeschosses der Schloßssstraße 3 eine Art Dachterrasse entstehen kann.“ Im Erdgeschoss der Schlossstraße 5 könnten unter Umständen auch weitere Nebenräume oder Garagenstellplätze entstehen. Einen Abbruch lehnt der Hauptkonservator entschieden ab.

Diese Einschätzung wiederum kann Kilian überhaupt nicht verstehen, zumal nach seinen Informationen das Gebäude Schlossstraße 3 nicht in der Liste der Einzeldenkmäler steht. Natürlich stehe die Stadt in einer gewissen Verpflichtung, mit der historischen Bausubstanz verantwortungsvoll umzugehen, aber hier sei der Erhalt nicht möglich. Schließlich gehe die Stadt mit Steuergeldern um.

Reaktionen aus dem Stadtrat

Die Stadträte pflichten dem Bürgermeister bei. „Weg damit“, laute die einhellige Meinung der CSU-Fraktion, teilt deren Sprecherin Elisabeth Trüdinger mit.

Mit den Gebäuden könnte auch eine Engstelle beseitigt werden, merkt Matthias Schröppel (PWG-FW) an. Sein Fraktionskollege Axel Wiedenmann (Liste Mauren) fügt hinzu: „Das ist absolute Nordhangseite. Da kommt kein Licht rein.“ Die Räte geben der Verwaltung einstimmig den Auftrag, Maßnahmen zu ergreifen, um einen Abriss in die Wege zu leiten.