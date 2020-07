vor 15 Min.

Stadtladen: Standort in der Reichsstraße gefunden

Plus Nach langer Vorlaufzeit ist endlich eine Ladenfläche für das Projekt "Donauwörther Stadtladen" gefunden. Er soll am 1. Dezember in der Reichsstraße eröffnet werden.

Von Barbara Wild

Jetzt soll es wirklich losgehen mit dem Donauwörther Stadtladen. Die jahrelange Suche nach einer passenden Geschäftsfläche in der Reichsstraße hat ein Ende. Wie Christiane Kickum von der City-Initiative Donauwörth bestätigt, hat sich die Gesellschafterversammlung mit einem Hauseigentümer geeinigt. Das Ziel ist, am 1. Dezember zu öffnen. Der Stadtladen ist ein genossenschaftlich organisiertes Lebensmittel-Geschäft, das ähnlich wie ein Dorfladen funktioniert.

Offiziell will man noch nicht verraten, wo genau der Stadtladen eröffnet. Sehr wahrscheinlich ist es aber, dass er in das Erdgeschoss des ehemaligen Kaufhaus Britzlmeir einziehen wird, wo sich heute noch das Bekleidungsgeschäft Bonita befindet.

Mietvertrag ist unterschrieben

Ursprünglich war mal geplant, dass der Stadtladen in dieses Haus in den ersten Stock zieht und mit einem Aufzug zur Reichsstraße hin erschlossen wird. Doch das war nicht realisierbar. Da Bonita demnächst wie in vielen anderen Kleinstädten in Bayern seine Filiale schließen könnte, hat sich der Hauseigentümer an die CID gewandt und die Fläche "zu einem vernünftigen Preis", so Kickum angeboten. "Der Hauseigentümer will das Projekt Stadtladen einfach unterstützen und macht es durch seine Preisvorstellungen auch erst möglich." Der Mietvertrag ist bereits unterzeichnet.

Bereits am Mittwochabend wurden die Anteilseigner des Stadtladen von dem Erfolg in Kenntnis gesetzt. "Auch wenn es für Sie in den letzten Monaten so ausgesehen haben muss, dass das Projekt Stadtladen gestorben ist, hat der Gesellschafterrat weiterhin unermüdlich Flächen geprüft, besichtigt, mit Vermietern verhandelt etc. Diese Hartnäckigkeit, wohl wissentlich, dass wir mit Ihrem Geld umgehen, hat sich ausgezahlt", hieß es in einem Post auf Facebook.

